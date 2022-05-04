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Добровольці

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Доброволці", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Що мотивує іноземців воювати за Україну

Що мотивує іноземців воювати за Україну

Добровольці з понад 60 країн воюють за Україну. Зокрема, в Інтернаціонального легіону. Який їхній внесок у боротьбу?
Конфлікти28 вересня 2023 р.05:22 хв.
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Ексвіцепрезидент "Газпромбанку" про те, як воює проти росіян

Ексвіцепрезидент "Газпромбанку" про те, як воює проти росіян

Ігор Волобуєв залишив високу посаду в РФ та почав воювати на боці ЗСУ. Про свою мотивацію він розповів в інтерв'ю DW.
Конфлікти26 вересня 2023 р.03:59 хв.
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Харків, Бахмут, "Гвардія наступу": шлях бригади "Хартія"

Харків, Бахмут, "Гвардія наступу": шлях бригади "Хартія"

Підрозділ "Хартія" фінансував один з найбагатших підприємців України. Як змінилася бригада і яка її роль у контрнаступі?
Конфлікти25 липня 2023 р.08:59 хв.
Капеланка Катерина Семенюк

Мама п'ятьох дітей стала капеланкою і їздить на "нуль"

Мама п'ятьох дітей стала капеланкою і їздить на "нуль"

Катерина Семенюк - мама п'ятьох дітей, двоє з яких прийомні. Наймолодшого жінка народила вранці 24 лютого 2022 року.
Суспільство6 липня 2023 р.
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Полк Калиновського: чому білоруси воюють за Україну?

Полк Калиновського: чому білоруси воюють за Україну?

Що мотивує білорусів записуватися до полку Калиновського? І чому вони пов'язують майбутнє Білорусі з Україною?
Конфлікти9 червня 2023 р.09:49 хв.
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Як українців тренують у Великобританії

Як українців тренують у Великобританії

Добровольці ЗСУ тренують навички окопної війни. Стратегії часів Першої світової адаптували до сьогодення.
Конфлікти9 червня 2023 р.01:33 хв.
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В одному з територіального центру комплектування в Києві (фото з архіву)

Мобілізація в Україні: як проходить і які особливості

Як проходить мобілізаційна кампанія на початку другого року повномасштабної війни РФ проти України - у матеріалі DW.
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Справжня тероборона України лише зароджується

ТрО вже відіграла одну з ключових ролей у перші місяці війни РФ в Україну. Але її справжній потенціал ще не розкритий.
Політика21 жовтня 2022 р.
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Як місцеві добровольці боронять Донбас від Путіна

Кореспондент DW поспілкувався з трьома добровольцями, які тримають фронт на Донеччині.
Конфлікти1 червня 2022 р.05:50 хв.
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Українки, які борються проти російської армії

Наталя до війни працювала модельєром, її донька вивчала медицину. Тепер жінки захищають свою країну зі зброєю в руках.
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