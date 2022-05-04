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Добровольці
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Доброволці", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Докладно
Що мотивує іноземців воювати за Україну
Що мотивує іноземців воювати за Україну
Добровольці з понад 60 країн воюють за Україну. Зокрема, в Інтернаціонального легіону. Який їхній внесок у боротьбу?
Конфлікти
28.09.2023
28 вересня 2023 р.
05:22 хв.
Ексвіцепрезидент "Газпромбанку" про те, як воює проти росіян
Ексвіцепрезидент "Газпромбанку" про те, як воює проти росіян
Ігор Волобуєв залишив високу посаду в РФ та почав воювати на боці ЗСУ. Про свою мотивацію він розповів в інтерв'ю DW.
Конфлікти
26.09.2023
26 вересня 2023 р.
03:59 хв.
Харків, Бахмут, "Гвардія наступу": шлях бригади "Хартія"
Харків, Бахмут, "Гвардія наступу": шлях бригади "Хартія"
Підрозділ "Хартія" фінансував один з найбагатших підприємців України. Як змінилася бригада і яка її роль у контрнаступі?
Конфлікти
25.07.2023
25 липня 2023 р.
08:59 хв.
Мама п'ятьох дітей стала капеланкою і їздить на "нуль"
Мама п'ятьох дітей стала капеланкою і їздить на "нуль"
Катерина Семенюк - мама п'ятьох дітей, двоє з яких прийомні. Наймолодшого жінка народила вранці 24 лютого 2022 року.
Суспільство
06.07.2023
6 липня 2023 р.
Полк Калиновського: чому білоруси воюють за Україну?
Полк Калиновського: чому білоруси воюють за Україну?
Що мотивує білорусів записуватися до полку Калиновського? І чому вони пов'язують майбутнє Білорусі з Україною?
Конфлікти
09.06.2023
9 червня 2023 р.
09:49 хв.
Як українців тренують у Великобританії
Як українців тренують у Великобританії
Добровольці ЗСУ тренують навички окопної війни. Стратегії часів Першої світової адаптували до сьогодення.
Конфлікти
09.06.2023
9 червня 2023 р.
01:33 хв.
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17.03.2023
17 березня 2023 р.
25:55 хв.
Мобілізація в Україні: як проходить і які особливості
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01.03.2023
1 березня 2023 р.
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Мобілізація в Україні триває вже рік. Українці скаржаться, що повістки вручають із порушеннями. DW розбиралася.
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28.02.2023
28 лютого 2023 р.
10:49 хв.
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21 жовтня 2022 р.
Як місцеві добровольці боронять Донбас від Путіна
Кореспондент DW поспілкувався з трьома добровольцями, які тримають фронт на Донеччині.
Конфлікти
01.06.2022
1 червня 2022 р.
05:50 хв.
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04.05.2022
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01:48 хв.