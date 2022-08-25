Хто командує іноземними добровольцями в Україні

Видання Kyiv Independent стверджує, що Інтернаціональним легіоном командує польський бандит, який посилає бійців у самовбивчі місії та примушує грабувати магазини. У розмові з DW він відкидає звинувачення.

Українське англомовне видання The Kyiv Independent минулого тижня опублікувало власне журналістське розслідування щодо так званого Інтернаціонального легіону - добровольчого формування, створеного за ініціативи президента Володимира Зеленського. Точніше, у статті йдеться про частину цього легіону, яка підпорядкована Головному управлінню розвідки міністерства оборони і виконує спеціальні завдання на різних ділянках фронту.

Колишні та чинні бійці підрозділу звинувачували командирів у провальному керівництві: ті буцімто посилали їх у непрораховані операції, погрожували зброєю, а ще примушували грабувати магазини. Перед тим, як зв'язатись з журналістами, іноземні добровольці писали рапорти в прокуратуру та до офісу президента, втім це не змінило ситуацію.

"Чотири місяці легіонери просили у керівництва держави про допомогу, але реакції не було. Тим часом порушення тривають. Ми опублікували цей матеріал для того, щоб нарешті відбулися зміни. Вирішувати проблеми в армії потрібно саме зараз, під час війни, адже потім може бути запізно", - коментує DW співавторка розслідування, журналістка The Kyiv Independent Анна Миронюк.

Польский командир

Основні звинувачення співрозмовників Kyiv Independent з Інтернаціонального легіону дісталися одному з ключових його командирів - 60-річному чоловікові, який називався Сашею Кучинським. Втім, як засвідчило розслідування Kyiv Independent, а згодом і розмова DW з самим "Сашею", під цим ім'ям приховує особу польский громадянин Пьотр Капусцинський. З відкритих джерел з'ясовано, що саме він був фігурантом гучного процесу проти "банди з Прушкова" - однієї з найбільших організованих злочинних угруповань у Польщі.

Журналісти The Kyiv Independent та Bellingcat провели портретну експертизу, порівнявши фото Пьотра Капусцинського (л) та Саші Кучинського (п) Фото: The Kyiv Independent

В 2000-х рока польські правоохоронці пред'являли Капусцинському на призвісько "Борода" обвинувачення у 71 злочині, включно з викраденням людини. Однак у 2009 році призупинили розслідування і надали йому статус "коронного свідка" - за його показами вдалося засудити дев'ятьох учасників банди, писала Gazeta Wyborcza .

Втім, після цього Капусцинський отримував й інші кримінальні підозри, зрештою його позбавили статусу "коронного свідка", писало видання Rzeczpospolita в 2020 році. У статті з посиланням на польську прокуратуру зазначалось, що частина свідчень Капусцинського не підтвердились, тож він роками "змішував правду і вигадки".

На той час він уже кілька років жив в Україні - як випливає з документів, оприлюднених у єдиному держреєстрі судових рішень, ще з квітня 2017 року івано-франківські правоохоронці обвинувачують його у грабежі, розбійному нападі та сексуальному насильстві.

З листопада 2017 року екстрадиції Капусцинського до Польщі вимагав варшавський суд - там його засудили до трьох років позбавлення волі. Суд у Галичі вирішив спочатку розглянути власну справу, однак вона затяглась. У 2021 році в машині поляка українські поліцейські знайшли пістолет, його заарештували, але потім випустили під заставу. У травні 2022 року Галицький районний суд зупинив розгляд справи про грабіж, розбій та сексуальне насильство. Прокурор Ігор Тюшка пояснив DW, що причиною стала служба Капусцинького в ЗСУ.

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Погрози, мародерство та провальні місії

Втім, армійська служба не виправила характер Капусцинського, стверджували співрозмовники Kyiv Independent. Своєму командирові вони закидали сексуальні домагання до жінок-медиків, що служили в легіоні, спроби присвоїти частину обмундирування, яку легіонери купували за власні гроші, та навіть мародерство.

Тренування білоруських добровольців, які вирішили воювати за Україну (архівне фото) Фото: Michal Dyjuk/AP/picture alliance

"На очах у перекладача він наставив на мене зброю, - розповідав журналістам легіонер, в якого Капусцинський буцімто намагався відібрати спорядження, - і я такий: ти збираєшся в мене стріляти? А потім він з каяттям в очах сказав щось типу "О, бл*дь" і опустив зброю".

Іноземні добровольці також розповіли Kyiv Independent, як Капусцинський примушував їх до грабунку торгівельного центру під час боїв за Сєвєродонецьк та Лисичанськ на початку червня.

"Я безпосередньо чув наказ Кучинського бійцям мого підрозділу якнайшвидше увірватися в торговий центр, зібрати меблі та електроніку і по дорозі зібрати всі можливі цінності", - написав у своєму рапорті після інциденту боєць з Канади.

Бійці надали журналістам відео, зняте в торгівельному центрі: на ньому частина бійців відмовляється виконувати наказ Капусцинського і виносити з торговельного центру холодильник та обігрівачі, які нібито потім мають відправити у штаб підрозділу. Капусцинський злиться і обіцяє повернутись за 10 хвилин з безпосереднім командиром. "Ходімо вниз, хлопці. Ми в такі ігри не граємось", - говорить на останок боєць, якому, судячи з контексту розмови, все це скидається на мародерство.

Легіонери також скаржились, що командування відправляло їх у геть не заплановані місії. Зокрема, і під час боїв за Сєвєродонецьк, де підрозділ добровольців з Бразилії спочатку опинився під дружнім вогнем українських військових та просидів кілька днів під обстрілами без води їжі та спроб евакуації. Схожа ситуація трапилась у квітні на Миколаївщині, розповідав Kyiv Independent американський доброволець - командування відправило легіонерів на позиції, що були вже розвідані супротивником та знаходились під постійним обстрілом. Тоді загинув британський доброволець Скотт Сіблі, інший британець - Ендрю Гілл потрапив у полон, суд у так званій "ДНР" готується судити його за найманство.

"Скелети в шафі"

Kyiv Independent намагалося отримати коментар Пьотра Капусцинського. "Ми зателефонували, виклали, що саме йому закидають легіонери, та запитали чи це правда. Він відповів, що ці питання варто переадресувати до прокуратури, сказав, що не має часу з нами розмовляти та поклав слухавку", - розповідає журналістка Анна Миронюк.

DW зв'язалася з Капусцинським через його адвоката Петра Шкварка, який захищав поляка у Галицькому суді від обвинувачень у грабежі та сексуальному насильстві. Капусцинський в телефонній розмові з DW підтвердив свій статус командира в Інтернаціональному легіоні, а також факти зі свого кримінального минулого, статус "коронного свідка". Втім, він запевняє, що, довгі роки виконував завдання польських спецслужб під прикриттям.

"Я працював на мафію, я грабував, я торгував кокаїном, багато чого було", - говорить командир підрозділу іноземних добровольців. Він пояснює, що не має офіцерського звання в українській армії, попри світлини в погонах полковника, - законодавство не дозволяє іноземцям мати звання вище за сержантське.

Пьотр Капусцинський носить погони полковника, хоч і немає офіцерського звання Фото: The Kyiv Independent

"В легіоні я шанована людина, командир підрозділу, багато хто знає мою історію. Тому один з друзів наліпив мені на форму відзнаку полковника. У легіоні звання не має особливого значення. Тому що ми тут живемо добре і добре воюємо", - пояснює Капусцинський.

Він категорично відкидає обвинувачення з боку бійців легіону, оприлюднені Kyiv Independent. За його твердженням, журналісти довірились свідченням дезертирів, які залишили поле бою під Сєвєродонецьком.

"Під час війни таких людей розстрілюють. Але Україна - ліберальна країна. Тому я відіслав їх автобусами у Київ, відібравши зброю та військові квитки. Потім їх вигнали з легіону. Це була колумбійська група, вони написали скарги у військову прокуратуру, мені зателефонували звідти і сказали: так і так, прийшла в офіс президента скарга, що в легіоні все ось так і ось так погано відбувається. Допитували мене та ще трьох чи чотирьох військовослужбовців. І не знайшли нічого злочинного у моїх діях", - говорить Капусцинський.

Що ж до інциденту в торговельному центрі Лисичанська, то польский командир запевнив DW, що мав дозвіл від власників магазину брати необхідні для підрозділу речі.

"Ми і зараз забираємо у цивільних речі. Щось нам дарують, за щось ми надаємо квитанції, тому що не можемо на війні просто піти до магазину та щось купити. Мародерство - це коли солдати відкривають квартири у людей та виносять цінності - за таке можна й розстрілювати. Але невже, те, що ми взяли в тому магазині кілька матраців чи холодильник - тим більше, що там був дозвіл місцевої влади - хіба це мародерство?" - виправдовується Капусцинський.

В пресслужбі мережі магазинів електроніки Comfy, товари з якого власне і виносили іноземні добровольці, підтвердили DW, що давали на це дозвіл командиру Інтернаціонального легіону.

Пьотр Капусцинський у розмові з DW каже, що багато бійців його підрозділу мають "власні скелети в шафі", контррозвідка встигає перевіряти їх лише на зв'язки з російськими спецслужбами. "Це добровольці, які приїхали воювати з вашу країну, серед них можуть трапитись і не дуже хороші люди. Однак вони за цю країну вмирають", - переконує він.

DW намагалася отримати коментар від Головного управління розвідки щодо статусу Пьотра Капусцинського та перевірки скарг на нього, однак речник ГУР Андрій Юсов не знайшов часу відповісти на запитання. Так само проігнорували їх уповноважена президента з питань захисників Альона Вербицька. В пресслужбі Інтернаціонального легіону, який знаходиться у підпорядкуванні Сухопутних військ ЗСУ, пояснили DW, що іноземний підрозділ ГУР немає до них жодного відношення.