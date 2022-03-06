Міноборони: В Інтернаціональному легіоні буде 20 тисяч іноземців з 52 країн

На базі головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України створили спеціальний підрозділ Інтернаціональний легіон. Про це міністерство повідомило на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 7 березня.

"Сьогоднішня війна ведеться не лише проти України, а й проти всього вільного світу, проти правового устрою людства, що головною умовою миру визначає право націй і країн на свободу і самовизначення, недоторканність територіальних кордонів держав. Злочинний путінський режим вирішив повторити долю Гітлера і Третього Рейху: вдався до тотальної загарбницької війни з масовим вбивством цивільного населення”, - заявив начальник ГУР МО бригадний генерал Кирило Буданов. Він зазначив, що "в цей важкий час будь-яка допомога є на вагу золота, і Україна високо цінує дружнє й братське плече, підставлене у скрутну хвилину".

Інтернаціональний легіон оборони України

Вперше про створення легіону іноземних добровольців стало відомо 27 лютого. За даними ГУР МО, на сьогодні стати до його лав виявили бажання добровольці та ветерани з 52 країн світу.

Їхня кількість вже перевищила 20 тисяч людей. "Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях в різних куточках світу", - йдеться у повідомленні.

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