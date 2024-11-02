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ПолітикаЧехія

Президент Петр Павел дозволив 60 чехам воювати за Україну

Степан Смишляєв
2 листопада 2024 р.

По дозвіл долучитися до збройного захисту України до президента Чехії звернувся 181 громадянин країни. Петр Павел видав 60 таких дозволів, його попередник Мілош Земан - 132.

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Президент Чехії Петр Павел
Президент Чехії Петр Павел видав громадянам своєї країни 60 дозволів на службу в українській арміїФото: Sean Gallup/Getty Images

Президент Чехії Петр Павел дав дозвіл 60 громадянам своєї країни долучитися до української армії для захисту України від агресії Росії, повідомило у суботу, 2 листопада, Чеське радіо.

За словами прессекретаря президента Філіпа Платоша, загалом на адресу Павела надійшло 181 таке прохання. Скільки з них він відхилив і з яких причин - невідомо. Речник також не уточнив період, за який були видані зазначені дозволи. Ймовірно, йдеться про весь час перебування Павела на посаді (з березня 2023 року).

У серпні 2023 року чеське видання  iRozhlas писало, що від початку каденції він надав 14 таких дозволів. Його попередник Мілош Земан дозволив 132 чехам стати на захист України.

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Чеське законодавство забороняє громадянам країни служити в іноземних збройних силах. Втім, вони можуть звернутися по відповідний дозвіл до президента країни.

Водночас, за даними Чеського радіо, на боці України також воюють чехи, які дозволу не отримали, тож назвати точну кількість громадян Чехії, які допомагають захищатися від агресії РФ, неможливо.

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