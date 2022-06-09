 У ″ДНР″ трьох іноземних добровольців засудили до смертної кари | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2022

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Новини

У "ДНР" трьох іноземних добровольців засудили до смертної кари

Вирок винесли двом громадянам Великобританії Шону Піннеру та Ейдену Асліну, а також марокканцю Саадуну Брагіму. Судовий процес тривав три дні.

Шон Піннер, Саадун Брагім, Ейден Аслін під час судового засідання (зліва на право)

Шон Піннер, Саадун Брагім, Ейден Аслін під час судового засідання (зліва на право)

Так званий "Верховний суд" контрольованого Росією утворення "ДНР",  у четвер, 9 червня, засудив до страти трьох іноземців, які воювали на боці України, до смертної кари за найманство. Про це повідомила агенція "Інтерфакс" з посиланням на головуючого колегії "суду" Олександра Нікуліна.

Вирок винесли двом громадянам Великобританії Шону Піннеру та Ейдену Асліну, а також марокканцю Саадуну Брагіму. Їх звинуватили "найманстві та у скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного ладу "ДНР".

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За словами Нікуліна, під час ухвалення вироку так званий "суд" керувався не тільки прописаними нормами і правилами, а й "головним, непорушним принципом - справедливості". "Саме він дозволив ухвалити це складне та важке рішення про застосування до засуджених виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари", - заявив він.

Іноземні бійці воювали за Україну

За повідомленнями ЗМІ, Ейден Аслін почав служити у 36-й бригаді морської піхоти Збройних сил України у 2018 році. У полон він потрапив у середині квітня. Тоді ж взяли в полон і 48-річного колишнього військового Королівського англійського полку Шона Піннера з тієї ж бригади.

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21-річний Саадун Брагім приїхав до України у 2019 році та навчався на факультеті аеродинамічних та космічних технологій Київського політехнічного інституту. Рік тому він кинув навчання і пішов служити за контрактом у ту ж 36-у окрему бригаду морської піхоти. У полон він потрапив під час боїв у Волновасі.

Нагадаємо, окрему військову частину, у якій служать військові-добровольці, які є громадянами інших країн, було сформовано урядом України на прохання президента Володимира Зеленського у лютому.

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