У "ДНР" трьох іноземних добровольців засудили до смертної кари

Так званий "Верховний суд" контрольованого Росією утворення "ДНР", у четвер, 9 червня, засудив до страти трьох іноземців, які воювали на боці України, до смертної кари за найманство. Про це повідомила агенція "Інтерфакс" з посиланням на головуючого колегії "суду" Олександра Нікуліна.

Вирок винесли двом громадянам Великобританії Шону Піннеру та Ейдену Асліну, а також марокканцю Саадуну Брагіму. Їх звинуватили "найманстві та у скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного ладу "ДНР".

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За словами Нікуліна, під час ухвалення вироку так званий "суд" керувався не тільки прописаними нормами і правилами, а й "головним, непорушним принципом - справедливості". "Саме він дозволив ухвалити це складне та важке рішення про застосування до засуджених виняткового заходу покарання у вигляді смертної кари", - заявив він.

Іноземні бійці воювали за Україну

За повідомленнями ЗМІ, Ейден Аслін почав служити у 36-й бригаді морської піхоти Збройних сил України у 2018 році. У полон він потрапив у середині квітня. Тоді ж взяли в полон і 48-річного колишнього військового Королівського англійського полку Шона Піннера з тієї ж бригади.

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21-річний Саадун Брагім приїхав до України у 2019 році та навчався на факультеті аеродинамічних та космічних технологій Київського політехнічного інституту. Рік тому він кинув навчання і пішов служити за контрактом у ту ж 36-у окрему бригаду морської піхоти. У полон він потрапив під час боїв у Волновасі.

Нагадаємо, окрему військову частину, у якій служать військові-добровольці, які є громадянами інших країн, було сформовано урядом України на прохання президента Володимира Зеленського у лютому.