В Україні загинув у бою громадянин Німеччини - Інтернаціональний легіон

Громадянин Німеччини у складі Інтернаціонального легіону захисту України (ILDU) загинув у бойових діях. Про це у суботу, 4 червня, повідомив у Facebook прессекретар легіону Дам'єн Магру. За його словами, було також убито бійців з Нідерландів, Франції та Австралії.

Як зазначив Магру, ідеться про Рональда Вогелара, Майкла О'Ніла, Бьорна Бенджаміна Клавіса і Вільфріда Блеріо. "Вони вирішили захищати суверенітет України. Вони вирішили боротися і показати ворогу, що цінності свободи та демократії, які зараз разом захищає цивілізований світ, не можуть і не будуть стерті ракетами чи артилерією", - написав він.

Громадянин Нідерландів загинув під час артобстрілу Харкова

Громадянина Нідерландів Вогелара було поховано 21 травня в Харкові, передало агентство AFP. Соратники розповіли, що його було вбито кількома днями раніше внаслідок артобстрілу.

Повідомлення про загибель австралійця надійшло у травні, його смерть підтвердив представник міністерства закордонних справ цієї країни. Одна з газет Тасманії ідентифікувала чоловіка як Майкла Чарльза О'Ніла, йому було 47 років.

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Офіційний Париж підтвердив 3 червня, що французький боєць-доброволець загинув у бою в Україні. Незадовго до цього у пресі з'явилися повідомлення про загибель військового внаслідок артилерійського обстрілу в Харківській області.

У Берліні поки що не прокоментували інформацію, обставини смерті громадянина Німеччини уточнюються.

Інтернаціональний легіон діє з лютого

Представник міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков 2 червня заявив, що в Україні високоточною зброєю було вбито сотні іноземних бійців - незабаром після їхнього прибуття в місця проходження ними допідготовки. За версією Конашенкова, загальна кількість іноземних бійців в Україні становить 3,5 тисячі.

За даними Львівської ВЦА, станом на 8 березня вступити до лав Інтернаціонального легіону виявили бажання понад 20 тисяч осіб із 80 країн світу.

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Окрему військову частину, у якій служать військові-добровольці, які є громадянами інших країн, було сформовано урядом України на прохання президента Володимира Зеленського у лютому.