Ще двом полоненим британцям у "ДНР" загрожує смертна кара - ЗМІ

У так званій "ДНР", яка контролюється Росією, ще двох громадян Великобританії звинувачують у найманстві, повідомляють у п'ятницю, 1 липня, російські державні ЗМІ з посиланням на дані із самопроголошених утворень.

За повідомленнями, обвинувачення пред'явили двом підданим Великобританії - Ділану Хіллі та Ендрю Хіллу, яких нібито взяли в полон на заводі Ілліча в Маріуполі та в Миколаївській області. Британцям закидають "участь в бойових діях у складі українських збройних формувань у якості найманців".

Смертна кара за "найманство"

На початку червня так званий "Верховний суд" контрольованого Росією утворення "ДНР" засудив до смертної кари трьох іноземців, які воювали на боці України, за нібито "найманство та насильницьке захоплення влади групою осіб".

У Великобританії занепокоєні "вироком". Згідно з Женевською конвенцією, військовополонені мають право на імунітет комбатанта, і вони не повинні переслідуватися за участь у бойових діях", - заявляв представник британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс називала вирок абсолютно нелегітимним.

У Лондоні відмовилися вести прямі переговори з РФ про звільнення з "ДНР" військових, натомість наголосили, що обговорять це питання з Києвом.

Водночас Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) оголосив вимогу Росії не допустити виконання рішення про смертну кару для двох полонених з Великобританії. Там підтвердили, що британці воювали законно в складі української армії, тож мають вважатися військовополоненими. Росія "повинна забезпечити, щоби смертна кара, призначена заявникам, не була виконана, а також забезпечити відповідні умови їхнього утримання та надати їм будь-яку необхідну медичну допомогу й ліки", закликали в ЄСПЛ. Напередодні Державна дума РФ ухвалила закон про "припинення юрисдикції ЄСПЛ у Росії".

Іноземні бійці воювали за Україну

Ейден Аслін почав служити у 36-й бригаді морської піхоти Збройних сил України у 2018 році. У полон він потрапив у середині квітня. Тоді ж взяли в полон і 48-річного колишнього військового Королівського англійського полку Шона Піннера з тієї ж бригади. Обидва британці одружені на українках.

21-річний Саадун Брагім приїхав до України у 2019 році та навчався на факультеті аеродинамічних та космічних технологій Київського політехнічного інституту. Рік тому він покинув навчання і пішов служити за контрактом у ту ж 36-ту окрему бригаду морської піхоти. У полон він потрапив під час боїв у Волновасі.

Нагадаємо, окрему військову частину, у якій служать військові-добровольці, які є громадянами інших країн, було сформовано урядом України на прохання президента Володимира Зеленського у лютому.