 ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії

У своєму позові до ЄСПЛ Україна стверджує, що внаслідок військового вторгнення на її територію Росія порушила безліч прав людини. Зокрема, Київ звинувачує Москву в цілеспрямованих нападах на мирне населення.

Європейський суд з прав людини у Страсбурзі

Європейський суд з прав людини у Страсбурзі

Європейський суд з прав людини повідомив, що взяв до розгляду позов України проти Росії. Згідно з пресрелізом суду від 28 червня, скаргу прийняли 23 червня, а голова ЄСПЛ Роберт Спано передав справу до четвертої секції суду та поінформував про це Росію.

У повідомленні зазначається, що цій справі передували чотири інші подання української держави та близько 8500 індивідуальних скарг.

У позові йдеться про масові та серйозні порушення прав людини, скоєні РФ під час військових дій на території України. Українська влада звинувачує російські війська та інші збройні формування, які перебувають під контролем Росії, у тому, що були вбиті, поранені, затримані чи зниклі безвісти десятки тисяч цивільних осіб, зруйновані сотні тисяч об'єктів власності, а мільйони людей були змушені залишити свої домівки.

Читайте також: ЄСПЛ розглядає близько 1600 позовів з Донбасу та Криму

Київ звинувачує Москву у порушенні багатьох прав людини

Україна звинувачує Росію у порушенні цілої низки прав, зафіксованих у Європейській конвенції з прав людини: права на життя, заборони тортур та нелюдського поводження, заборони рабства та примусової праці, права на свободу та безпеку, права на повагу до приватного та сімейного життя, свободи релігії, свободи вираження поглядів, свободи зборів та асоціацій, права на ефективний засіб правового захисту та заборони дискримінації. Також Україна звинувачує РФ у порушенні права на освіту, права на свободу пересування та заборони на висилку зі своєї країни та статті Додаткового протоколу до Конвенції про захист власності.

У межах цього позову Україна вимагає, "окрім повного виведення російських військ, присудження грошової компенсації потерпілим сторонам", йшлося в повідомленні на сайті міністерства юстиції України. 

Після початку російського вторгнення в Україну РФ виключили з Ради Європи за грубі порушення Статуту РЄ, не сумісні зі статусом держави-члена, а також за невиконання своїх зобов'язань перед організацією. ЄСПЛ оголосив, що Росія втратить статус учасниці Європейської конвенції з прав людини з 16 вересня. 11 червня президент Росії Володимир Путін підписав закон про невиконання рішень ЄСПЛ, ухвалених після 15 березня 2022 року.

Читайте також: Що тепер чекає на позови України проти Росії в ЄСПЛ?

Дивитись відео 03:46

ЄС потрібна Україна, яка поважає європейські цінності - прем'єрка Естонії Кая Каллас (24.06.2022)

DW.COM

Суд над військовим РФ в Україні: експерти застерігають від поспіху

Перша справа засудженого в Україні російського військового Вадима Шишимаріна, який застрелив цивільного, показала слабкі місця української системи правосуддя, вказують правозахисники.  

Перший вирок військовому РФ за вбивство в Україні - репортаж із зали суду

Солом'янський райсуд Києва засудив до довічного позбавлення волі російського військового Вадима Шишимаріна, який застрелив мирного жителя Сумщини. Адвокат засудженого не виключає оскарження вироку.  

Посилання в інтернеті

ЄСПЛ

Реклама

Докладно

Результати виборів 2019 року можуть стати останнім політичним досягненням ОПЗЖ

Як в Україні забороняють проросійські політичні партії

Суд у Львові заборонив вже 12 партій через проросійську політику. Та рішення, ухвалені за зачиненими дверима, оскаржать.  

Україна експортуватиме електроенергію до загальноєвропейської енергосистеми ЕТSO-E

Україна постачатиме струм до енергосистеми Євросоюзу

В "Укренерго" наголошують, що Україна наближається до "повної інтеграції в європейський енергетичний простір".  