ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії

Європейський суд з прав людини повідомив, що взяв до розгляду позов України проти Росії. Згідно з пресрелізом суду від 28 червня, скаргу прийняли 23 червня, а голова ЄСПЛ Роберт Спано передав справу до четвертої секції суду та поінформував про це Росію.

У повідомленні зазначається, що цій справі передували чотири інші подання української держави та близько 8500 індивідуальних скарг.

У позові йдеться про масові та серйозні порушення прав людини, скоєні РФ під час військових дій на території України. Українська влада звинувачує російські війська та інші збройні формування, які перебувають під контролем Росії, у тому, що були вбиті, поранені, затримані чи зниклі безвісти десятки тисяч цивільних осіб, зруйновані сотні тисяч об'єктів власності, а мільйони людей були змушені залишити свої домівки.

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Київ звинувачує Москву у порушенні багатьох прав людини

Україна звинувачує Росію у порушенні цілої низки прав, зафіксованих у Європейській конвенції з прав людини: права на життя, заборони тортур та нелюдського поводження, заборони рабства та примусової праці, права на свободу та безпеку, права на повагу до приватного та сімейного життя, свободи релігії, свободи вираження поглядів, свободи зборів та асоціацій, права на ефективний засіб правового захисту та заборони дискримінації. Також Україна звинувачує РФ у порушенні права на освіту, права на свободу пересування та заборони на висилку зі своєї країни та статті Додаткового протоколу до Конвенції про захист власності.

У межах цього позову Україна вимагає, "окрім повного виведення російських військ, присудження грошової компенсації потерпілим сторонам", йшлося в повідомленні на сайті міністерства юстиції України.

Після початку російського вторгнення в Україну РФ виключили з Ради Європи за грубі порушення Статуту РЄ, не сумісні зі статусом держави-члена, а також за невиконання своїх зобов'язань перед організацією. ЄСПЛ оголосив, що Росія втратить статус учасниці Європейської конвенції з прав людини з 16 вересня. 11 червня президент Росії Володимир Путін підписав закон про невиконання рішень ЄСПЛ, ухвалених після 15 березня 2022 року.

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