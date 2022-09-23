Мобілізація в Росії: ФРН готова давати притулок для росіян

Росіяни, які тікають від мобілізації і є політично переслідуваними, можуть отримати захист у Німеччині, заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер. Перед цим потрібно буде пройти перевірку, додала вона.

Німеччина готова надавати притулок для політично переслідуваних росіян, які прагнуть уникнути мобілізації в армію. Про це заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, витяги з якого опубліковані у четвер, 22 вересня.

"Всі, хто мужньо виступає проти путінського режиму і тому наражає себе на більшу небезпеку, може подати заяву на отримання притулку в Німеччині через політичне переслідування", - сказала Фезер і додала, що дезертири, яким загрожують репресії, можуть отримати захист у Німеччині.

Втім, за її словами, рішення про надання притулку ухвалюватиметься у кожному конкретному випадку після перевірки особи правоохоронцями.

Підтримка надання притулку росіянам серед німецьких політиків

Також дедалі більше політиків Німеччини виступають за надання притулку росіянам, які тікають від мобілізації. "Хто не бажає брати участь як солдат у вбивчій агресивно війні Путіна проти України, яка порушує міжнародне право, і тому біжить з Росії, варто надати політичний притулок у Німеччині", - заявила у п'ятницю, 23 вересня, керуюча справами парламентської фракції правлячої партії "Союз-90"/Зелені" у Бундестазі Ірене Міхаліч (Irene Mihalic), пише газета Rheinische Post.

Схожу думку має заступник голови фракції опозиційного блоку ХДС/ХСС Йоган Вадефуль (Johann Wadephul). Він закликав уряд країни видавати гуманітарні візи "щедріше та масштабніше", зокрема російським "військовослужбовцям, які публічно виступають проти режиму Путіна". Німеччині варто "зробити можливим, аби вони могли жити в безпеці. Вони заслуговують на нашу підтримку", впевнений Вадефуль.

Своєю чергою заступник голови парламентської фракції правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Дірк Візе (Dirk Wiese) заявив в інтерв'ю Rheinische Post, що вже самі по собі покарання, які можуть загрожувати росіянам за спробу ухилитися від мобілізації, є "згідно з нинішньою правовою ситуацією" достатньою підставою для надання політичного притулку".

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З початку військового вторгнення Росії в Україну Німеччина прийняла 274 громадяни РФ, які відмовляються брати участь у цій війні, а також 164 члени їх сімей, пише газета з посиланням на представницю міністерства юстиції ФРН.

Правозахисники просять змінити правила надання віз

У правозахисній організації Pro Asyl, яка надає підтримку претендентам на статус біженця і охочим в'їхати до Німеччини з гуманітарних причин, закликала владу ФРН визначити нові правила в'їзду до Євросоюзу для росіян.

Голова організації Ґюнтер Буркгардт (Günter Burkhardt) зазначив, що прийом заяв від росіян, які тікають від обов'язкового призову, "безглуздий" доти, доки вони не мають можливості в'їхати до Євросоюзу. На його думку, ситуацію могла б змінити можливість видачі гуманітарних віз для росіян у Туреччині та Грузії, оскільки багато хто тікає із РФ до цих країн. Згідно з поточними правилами отримання німецьких віз, це неможливо - заявники повинні подавати клопотання в країні, де мають реєстрацію за місцем проживання.

"Така установка неправильна"

Між тим, з огляду на пропозиції німецьких політиків, посол України у ФРН Андрій Мельник назвав їх "неправильною установкою". "Молоді росіяни, які не хочуть бути втягнутими у війну, повинні, нарешті, скинути Путіна та його расистський режим, а не тікати і насолоджуватись на Заході солодким життям", - написав Мельник у Twitter.