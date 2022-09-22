У ЄС немає єдиної позиції щодо запитів росіян на притулок

Після оголошення мобілізації кількість охочих виїхати з РФ зросла, тому ЄС має виробити спільну позицію щодо запитів на в'їзд і притулок від росіян, зазначили у Єврокомісії.

Країнам-членам Європейського Союзу доведеться оцінювати запити громадян Росії на в'їзд і притулок у ЄС в кожному випадку окремо, але Євросоюзу варто виробити єдину позицію, зважаючи на те, що після оголошення в РФ мобілізації, їхня кількість може значно зрости. Про це у четвер, 22 вересня, пише агенція Reuters із посиланням на посадовців Європейської Комісії.

Так, речник Єврокомісії Петер Стано повідомив на брифінгу, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже пів мільйона росіян виїхали з країни, а після оголошення мобілізації кількість охочих лише зростає. "У низці міст Росії пройшли акції протестів. Це показує, що росіяни голосують ногами", - сказав він і додав, що ЄС солідарний з російськими громадянами, які "мають мужність і хоробрість продемонструвати свою опозицію до дій режиму".

За словами іншого посадовця, запити на в’їзд до ЄС "мають виконуватися відповідно до законодавства" щодо процедур надання притулку. "Зважаючи на цю безпрецедентну ситуацію, країни-члени ЄС розглядатимуть їх у кожному конкретному випадку", - цитує його агентство, не вказуючи імені.

Водночас інший європейський чиновник зазначив, що "ЄС потрібно буде виробити спільну позицію", зважаючи на ймовірне збільшення запитів після оголошення в РФ мобілізації на війну в Україні.

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Країни Балтії відмовляються давати притулок росіянам

Тим часом країни Балтії вже заявили, що не надаватимуть притулок росіянам, які тікають від мобілізації.

Так, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сказав сьогодні агентству Associated Press, що призов до армії не є достатньою причиною для отримання притулку. "Політичний притулок надається тим, кого переслідують через свої переконання або з інших подібних причин", - наголосив він.

Напередодні міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив, що його країна не видаватиме гуманітарні візи громадянам РФ, які прагнуть уникнути мобілізації, а також не змінюватиме запроваджені з 19 вересня обмеження на в'їзд для росіян з шенгенськими візами, які хочуть потрапити до ЄС через латвійський кордон. не можна піддаватися російському шантажу та треба всіма силами допомагати Україні. "Ми не повинні піддаватися шантажу, і мусимо максимально підтримувати Україну. Росія є такою ж небезпечною для Європи та миру в світі сьогодні, якою була нацистська Німеччина минулого століття", - написав він у Twitter.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаанемец назвав вторгнення Росії в Україну "колективною відповідальністю російських громадян", а дозвіл на в'їзд втікачам із РФ - порушенням санкцій ЄС. "Сподіваємося, що це посилить невдоволення серед населення", - додав він.

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Фінляндія заборонить в'їзд росіянам

Росіяни, які прагнуть уникнути призову, здебільшого виїжджають до країн, які все ще мають пряме авіасполучення з РФ. Зокрема, до Сербії, Туреччини, Грузії та Вірменії. Після оголошення про часткову мобілізацію авіаквитки на рейси в ці країни були розпродані на кілька днів наперед. Країни Балтії закрили свої кордони для переважної більшості громадян РФ, тому великої кількості охочих виїхати до них не спостерігається.

Водночас Фінляндія, яка має найдовший в Європі кордон із РФ у 1300 кілометрів, залишалась відкритою для росіян, хоча й обмежила роботу консульств щодо надання віз. За даними фінських прикордонників, потік транспорту з боку Росії за останню добу збільшився, але надто великого ажіотажу не зафіксовано. Так, через східний кордон за день до країни прибули 4824 громадянина РФ, тоді як тиждень тому їх було 3133.

Вчора Фінляндія оголосила, що збирається повністю заборонити російським туристам в'їжджати на її територію. За словами міністра закордонних справ країни Пекки Гаавісто, цим питанням вже займаються експерти з різних міністерств. "Ми вирішили розпочати підготовку національного рішення, як ми обмежимо або повністю заборонимо цей туристичний потік. І це національне рішення може включати новий закон, який буде прийнятий дуже швидко, або зміну нинішніх правил", - цитує його слова на пресконференції фінська газета Iltalehti. Міністр наголосив, що "Фінляндія не хоче бути транзитною стороною для шенгенських віз, виданих іншими державами, і хоче взяти цей рух під контроль".

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