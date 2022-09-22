РФ: на акціях проти мобілізації затримали понад 1300 осіб

За даними журналістів і правозахисників, деяким затриманим у відділах поліції вручали повістки у військкомати. Такі випадки зафіксували в Москві та у Воронежі.

У Росії на акціях протесту проти часткової мобілізації, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним, затримали не менше 1,3 тисячі осіб у 39 містах. Про це повідомляє в четвер, 22 вересня, проєкт "ОВД-Інфо". Правозахисники опублікували списки затриманих і наголосили, що йдеться лише про людей, про затримання яких їм відомо достовірно та чиї імена вони можуть назвати.

Найбільше затриманих - у Москві (понад 500) та Санкт-Петербурзі (майже 500). Там, за даними журналістів, силовики виявляли жорстокість. Зокрема, у Петербурзі протестувальників під час затримання били кийками.

Відомо також про затримання в Єкатеринбурзі, Пермі, Челябінську, Уфі, Красноярську, Воронежі, Краснодарі, Твері, Саратові, Калінінграді, Рязані, Петрозаводську, Іркутську, Архангельську, Тулі, Новосибірську та в Улан-Уде.

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Деякі затримані отримували повістки до військкоматів

За даними правозахисників і журналістів, у Москві деякі затримані на акції отримали у відділах поліції повістки до військкоматів.

Акція протесту в Москві Фото: Alexander Nemenov/AFP

Зокрема, член партії "Яблуко" Кирило Гончаров опублікував у соціальних мережах фотографію повістки, яку вручили одному з затриманих, а дружина ще одного затриманого повідомила "Медіазоні", що її чоловікові повістку вручив особисто військовий комісар.

За даними "ОВД-Інфо", щонайменше одному з затриманих погрожували кримінальною справою через відмову підписати повістку.

Крім того, правозахисники повідомили про видачу повісток на 23 вересня затриманим учасникам протестів у Воронежі.

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Оголошення часткової мобілізації в РФ і протести

21 вересня президент РФ оголосив часткову мобілізацію на війну в Україні. За його словами, призивати будуть тих, хто проходив службу в лавах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід. Перед відправкою до військових частин призовники проходитимуть додаткову підготовку. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що призову підлягатимуть 300 тисяч резервістів.

Після цього "Молодіжний демократичний рух "Весна" закликав росіян вийти на акції протестів під назвою "Ні могилізації!" по всій країні. "Акція протесту - це лише початок. Ми впевнені, що рішення про могилізацію може стати кінцем для цієї влади. Зараз країні потрібно виходити. Все у наших руках", - наголосили вони.

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