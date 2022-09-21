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Російський солдат на параді 9 травня в МосквіФото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Planet Pix/ ZUMAPRESS.com/picture alliance
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У Росії закликають виходити на протести проти мобілізації

Ольга Лебедєва | Олександр Куницький
3 год. тому

Молодіжний рух "Весна" анонсував всеросійську акцію протесту в день оголошення Путіним "часткової мобілізації". Активісти закликають мешканців усіх міст виходити на вулиці о 19.00 за місцевим часом.

https://www.dw.com/uk/u-rosii-zaklikaut-vihoditi-na-protesti-proti-mobilizacii/a-63191180

Російський "Молодіжний демократичний рух "Весна" закликав у середу, 21 вересня, громадян РФ вийти на акції протесту по всій країні проти оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації.

"Тисячі російських чоловіків - наших батьків, братів і чоловіків - будуть кинуті до м'ясорубки війни. За що вони помиратимуть? За що матері та діти проливатимуть сльози? За палац Путіна?", - написали активісти в соцмережах після звернення президента РФ.

"Ні могилізації"

У повідомленні йдеться, що після оголошення мобілізації "війна по-справжньому прийде в кожний дім і кожну сім'ю", а росіяни "повинні гинути, щоби виправити помилки путінського режиму, який привів Росію до жахливої ​​бійні, ізоляції та злиднів". "Депутати та чиновники, які щодня кричали про необхідність мобілізації, залишаться у своїх теплих кріслах - живими та здоровими. Ми вважаємо, що це їх потрібно мобілізувати та відправити в Україну - нехай самі гинуть за свої хворі фантазії, а не відправляють на смерть звичайних хлопців ", - написали активісти.

Рух закликав громадян вийти на всеросійську акцію протесту під назвою "Ні могилізації!" 21 вересня о 19.00 за місцевим часом у центрах усіх російських міст. Активісти пообіцяли оголосити про місця проведення акцій у Москві та Санкт-Петербурзі найближчим часом, а в регіонах закликали самостійно обирати майданчики та повідомляти про них. "Акція протесту - це лише початок. Ми впевнені, що рішення про могилізацію може стати кінцем для цієї влади. Зараз країні потрібно виходити. Все у наших руках!", - сказано в повідомленні.

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РФ мобілізує 300 тисяч резервістів

Вранці 21 вересня Путін випустив відеозвернення до громадян РФ, у якому оголосив про часткову мобілізацію. Відповідний указ підписаний і від сьогодні є чинним.

За його словами, призову підлягатимуть лише ті громадяни, які перебувають в запасі, а також ті, хто проходив службу в збройних силах, "мають певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід". Перед відправкою до військових частин призовники проходитимуть додаткову підготовку, додав він. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив в інтерв'ю російським ЗМІ, що за указом Путіна призову підлягатимуть 300 тисяч резервістів.

У своєму зверненні Путін заявив, що Росія "зробить все, щоби забезпечити безпечні умови" так званих "референдумів" на окупованих Донецькій, Луганській, Харківській і Запорізькій областях України щодо приєднання до РФ та підтримає "рішення", ухвалені на них. Він також вкотре вдався до ядерного шантажу. "При загрозі територіальній цілісності нашої країни, для захисту Росії та нашого народу ми безумовно використаємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби. Це не блеф", - заявив президент РФ.

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