 Команда Навального опублікувала сотні фотографій з ″палацу Путіна″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2022

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Новини

Команда Навального опублікувала сотні фотографій з "палацу Путіна"

Соратники Олексія Навального розповіли, що отримали близько пів тисячі фотографій з "палацу Путіна". Опубліковані знімки мають підтвердити правдивість 3D-візуалізації першого фільму про палац президента РФ у Геленджику.

Фото палацу Путіна, зроблене екоактивістом Дмитром Шевченком у 2011 році

Фото "палацу Путіна", зроблене екоактивістом Дмитром Шевченком у 2011 році

Через рік після публікації розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про "палац Путіна в Геленджику" соратники політика оприлюднили в четвер, 20 січня, близько 500 фотографій інтер'єрів маєтку, вказавши, що їх надіслали "з будівництва".

У Навального стверджують, що це "реальні знімки більшості приміщень знаменитого путінського палацу", але не пояснюють, хто і коли їх зробив. Лише про деякі фото в команді політика зазначили, що їх зробили ще до того, як будинок почали перебудовувати через проблеми з пліснявою.

В публікації наявні тепер фотографії порівнюють з комп'ютерною візуалізацією, яку представили в першому фільмі-розслідуванні рік тому. В команді Навального наголошують, що знімки  підтверджують припущення про те, наскільки розкішно оздоблений палац. Так, у багатьох приміщеннях видно позолоту, ліпнину та дорогі меблі. За словами соратників російського опозиціонера, нові фото спростовують звинувачення у наклепі, які висували на їхню адресу.

Окрім головної будівлі комплексу в Геленджику, розслідувачі розповідають і про інші: зокрема, уточнюють, що будівля, названа в першому фільмі оранжереєю, насправді - ресторанний комплекс загальною площею 5723 квадратних метра. Це більше ніж удвічі перевищує початкові припущення.

Фільм "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара", підготовлений Фондом боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального, став найпопулярнішим відео 2021 року в російському YouTube. За рік відео про "палац Путіна" набрало понад 121 мільйон переглядів. Це відео отримало також найбільшу кількість переглядів у Youtube з України.

Розслідування про "палац Путіна"  

У двогодинному фільмі-розслідуванні стверджується, що на узбережжі Чорного моря коштом державних та приватних компаній збудували палац для президента Росії Володимира Путіна. За оцінкою авторів, на його будівництво витратили щонайменше 100 мільярдів рублів. За даними фонду, будинок площею 17 691 квадратний метр є найбільшим приватним житловим будинком у РФ

На прилеглій території є льодовий палац, церква, чайний будиночок та тунель з видом на море. Над основним будинком розташована безпольотна зона, а вихід у море поруч із ним заборонений, розповіли у ФБК.

Путін своєю чергою заявляв, що ні він, ні його родичі ніколи не володіли об'єктом, про який ідеться у розслідуванні. Водночас кілька компаній, які працювали над облаштуванням палацу, на своїх сайтах у портфоліо вказали, що зводили "резиденцію адміністрації президента РФ". Таким чином вони опосередковано підтвердили, що об'єкт пов'язаний із Путіним.

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  • Палац для Путіна на березі Чорного моря

    Від президента до султана: палаци марнославства

    Таємна мегарезиденція Путіна

    Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднив фільм-розслідування про палац на березі Чорного моря, який начебто зведено для Володимира Путіна. Територія маєтку в 40 разів більша за князівство Монако. На будівництво цієї царської резиденції, за даними розслідування, було витрачено більше мільярда доларів держкомпаній, контрольованих друзями Путіна.

  • Палац марокканського короля Мухамеда VI

    Від президента до султана: палаци марнославства

    Один із дюжини палаців

    Палац у Рабаті - лише одна із дюжини резиденцій марокканського короля Мухамеда VI. Автори книги-викриття "король-грабіжник" стверджують, що палаци коштують платникам податків 1,2 мільйона євро щодня. Палац у столиці Марокко був побудований ще у 19-му столітті. На території маєтку є навіть окрема школа для навчання королівських дітей.

  • Палац Ердогана на озері Ван

    Від президента до султана: палаци марнославства

    Палац Ердогана на озері Ван

    Економічна криза в Туреччині не заважає президенту Реджепу Таїпу Ердогану будувати розкішні палаци. Серед них - резиденція на березі озера Ван на сході країни. За даними турецьких ЗМІ, ванський маєток коштував платникам податків 14 мільйонів євро. Щоби продовжити будівництво, яке було призупинене контролюючими органами, за поданням Ердогана навіть було ухвалено зміни до законодавства.

  • 250 ванн султана Брунею

    Від президента до султана: палаци марнославства

    250 ванн султана Брунею

    У місті Бандар-Сері-Бегаван - столиці Брунею - розташований найбільший палац планети: Істана Нурул Іман. З 1984 року ця будівля є офіційною резиденцією султана. На площі у 200 тисяч квадратних метрів розкинулися 1800 приміщень. Будівля оснащена 18 ліфтами, у ній більше 250 ванних кімнат. Мечеть султана вінчає величезний золотий купол. Бюджет будівництва - понад мільярд доларів.

  • Резиденція з ілюмінацією

    Від президента до султана: палаци марнославства

    Резиденція з ілюмінацією

    17 років тривало будівництво Растрапаті Бхаван, що у перекладі з гінді означає ніщо інше як "будинок президента". З 1950 року цей палац є резиденцією і офісом президента Індії. Тут же розміщують і державних гостей. На чотирьох поверхах розташовано 340 кімнат. Коридори гігантської будівлі сягають двох з половиною кілометрів завдовжки. Сад при резиденції має площу, більшу за сто футбольних полів.

  • Море білих куполів

    Від президента до султана: палаци марнославства

    Море білих куполів

    Приховане місто у самісінькому серці Абу-Дабі - палац Каср-аль-Ватан площею у 380 тисяч квадратних метрів. Це резиденція уряду, тут мають офіси президент і кронпринц. Саме тут приймають іноземних державних гостей. Позолочені двері, стіни з мармуру і строкаті мозаїки - все це має справляти враження на гостей збудованого 2015 року палацу, який віднедавна відкритий для відвідин всіма охочими.

  • Флагшток-велетень

    Від президента до султана: палаци марнославства

    Флагшток-велетень

    Це - офіційна резиденція президента Таджикистану: Касрі Міллат або "Білий дім". Перед будівлею розташований флагшток заввишки у 165 метрів, який вважається другим заввишки у світі. Рекордсменом же на цей момент є флагшток у Джидді в Саудівській Аравії, який сягає 171 метра в висоту.

    Автор: Рагель Кляйн


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