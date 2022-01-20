Команда Навального опублікувала сотні фотографій з "палацу Путіна"

Через рік після публікації розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про "палац Путіна в Геленджику" соратники політика оприлюднили в четвер, 20 січня, близько 500 фотографій інтер'єрів маєтку, вказавши, що їх надіслали "з будівництва".

У Навального стверджують, що це "реальні знімки більшості приміщень знаменитого путінського палацу", але не пояснюють, хто і коли їх зробив. Лише про деякі фото в команді політика зазначили, що їх зробили ще до того, як будинок почали перебудовувати через проблеми з пліснявою.

В публікації наявні тепер фотографії порівнюють з комп'ютерною візуалізацією, яку представили в першому фільмі-розслідуванні рік тому. В команді Навального наголошують, що знімки підтверджують припущення про те, наскільки розкішно оздоблений палац. Так, у багатьох приміщеннях видно позолоту, ліпнину та дорогі меблі. За словами соратників російського опозиціонера, нові фото спростовують звинувачення у наклепі, які висували на їхню адресу.

Окрім головної будівлі комплексу в Геленджику, розслідувачі розповідають і про інші: зокрема, уточнюють, що будівля, названа в першому фільмі оранжереєю, насправді - ресторанний комплекс загальною площею 5723 квадратних метра. Це більше ніж удвічі перевищує початкові припущення.

Фільм "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара", підготовлений Фондом боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального, став найпопулярнішим відео 2021 року в російському YouTube. За рік відео про "палац Путіна" набрало понад 121 мільйон переглядів. Це відео отримало також найбільшу кількість переглядів у Youtube з України.

Розслідування про "палац Путіна"

У двогодинному фільмі-розслідуванні стверджується, що на узбережжі Чорного моря коштом державних та приватних компаній збудували палац для президента Росії Володимира Путіна. За оцінкою авторів, на його будівництво витратили щонайменше 100 мільярдів рублів. За даними фонду, будинок площею 17 691 квадратний метр є найбільшим приватним житловим будинком у РФ

На прилеглій території є льодовий палац, церква, чайний будиночок та тунель з видом на море. Над основним будинком розташована безпольотна зона, а вихід у море поруч із ним заборонений, розповіли у ФБК.

Путін своєю чергою заявляв, що ні він, ні його родичі ніколи не володіли об'єктом, про який ідеться у розслідуванні. Водночас кілька компаній, які працювали над облаштуванням палацу, на своїх сайтах у портфоліо вказали, що зводили "резиденцію адміністрації президента РФ". Таким чином вони опосередковано підтвердили, що об'єкт пов'язаний із Путіним.

Читайте також: Німецький експерт про стиль "палацу Путіна": Це архітектура зневаги до людей