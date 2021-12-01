Українці найбільше дивилися на Youtube за рік розслідування "Палац Путіна"

Найбільшу кількість переглядів у Youtube з України в 2021 році отримало відеорозслідування російського опозиціонера Олексія Навального про "палац для Путіна", повідомили в середу, 1 грудня, в офіційному блозі компанії Google, якій належить відеохостинг Youtube. Загалом відео набрало майже 120 мільйонів переглядів.

Другу сходинку рейтингу за кількістю переглядів посіло відео "Антон Лапенко, Александр Гудков. ЧБД", третю - інтерв'ю російського блогера Юрія Дудя з блогером Івангаєм. Загалом, дев'ять з десяти відео, що набрали найбільшу кількість переглядів в Україні, є російськомовним контентом. Десяту сходинку списку популярних відео посів перший випуск дебютного сезону шоу "Маска", що виходить на телеканалі "Україна".

Лобода на чолі музичного рейтингу

Серед музичних кліпів найбільше переглядів в Україні у 2021 році зібрав кліп співачки Loboda на пісню "Родной". Крім того, до переліку найпопулярніших відео року потрапили пісні російських виконавців Султан Лагучев, Morgenshtern і Супер Жорик, румунської артистки Minelli, дуету Макса Барських та Zivert, а також нові пісні українських виконавців NK, Тіна Кароль, Artik&Asti та Wellboy.

Нагадаємо, що у січні 2021 року Фонд боротьби з корупцією, заснований Олексієм Навальним, випустив розслідування про "палац Путіна" площею понад 17 тисяч квадратних метрів неподалік кримського Геленджику. Згідно з ним, на прилеглій території палацу є льодова арена, церква, оранжерея, чайний будиночок і тунель з видом на море.

Навальний оцінив витрати на будівництво резиденції Путіна в 100 мільярдів рублів. Коментуючи фільм, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав його "нісенітницею і компіляцією", а сам Путін заявив, що ні йому, ні його родичам не належить нічого зі вказаного в матеріалі. Згодом російський мільярдер і близький друг Путіна Аркадій Ротенберг назвав себе бенефіціаром проєкту і заявив, що це він будує там апарт-готель.

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