ЗМІ: Через "палац Путіна" у Геленджику знесено дитячий табір

У селі Прасковіївка під Геленджиком у Краснодарському краї РФ через "палац Путіна" було знесено дитячий табір, а на його місці побудовано чотири шале з віп-театром, повідомило в середу, 17 березня, російське розслідувальне видання "Проект".

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Як пояснює видання, дитячий табір у Прасковіївці на узбережжі Чорного моря існував з 1968 року. Спочатку він називався "Золота поляна" і був відомчою базою відпочинку одного науково-дослідного інституту, у 2000-х його перейменували в "Золоту лозу". Остання дитяча зміна в цьому таборі була влітку 2017 року.

Шале з віп-театром

Але згодом того ж року табір було виставлено на продаж як непрофільний актив. 19 грудня 2017 року його за 66 мільйонів рублів (близько 1,1 мільйона доларів США) продали компанії "Лазурная ягода", яку російський опозиціонер Олексій Навальний пов'язує з "палацом Путіна" в Геленджику. Один з будівельників, які працюють на цьому об'єкті майже два роки, розповів "Проекту", що на місці табору практично добудували чотири шале, в одному з яких буде віп-театр.

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Нагадаємо, розслідування заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією (ФБК) про "палац Путіна" вийшло 19 січня. Навальний оцінив витрати на будівництво резиденції в 100 мільярдів рублів. Коментуючи фільм, випущений командою Навального, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав його "нісенітницею і компіляцією", а сам Володимир Путін згодом заявив, що ні йому, ні його родичам не належить нічого із зазначеного в матеріалі.

Уже 30 січня російський мільярдер і близький друг Путіна Аркадій Ротенберг назвав себе бенефіціаром проєкту і заявив, що то він будує там апарт-готель.

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