Псевдореферендуми та мобілізація в РФ: як відреагував Київ?

Синхронне оголошення ставлениками Кремля на окупованих українських територіях псевдореферендумів з приєднання до Росії, а також заяву російського президента Володимира Путіна про "часткову мобілізацію" в Україні сприйняли спокійно.

Для України нічого не змінюється

Український президент Володимир Зеленський назвав це "шумом", який нічого не змінює. "Сьогодні доволі шумні новини з Росії. І багато запитань щодо цього. Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше?...Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись", - наголосив Зеленський у своєму відеозверненні ввечері вівторка, запевнивши, що Україна має в цьому повну підтримку міжнародних партнерів.

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Інстальовані Росією "адміністрації" на окупованих територіях заговорили про проведення референдумів з приєднання до РФ відразу після початку повномасштабного вторгнення та захоплення частини українських територій на півдні на сході України. Однак відтоді оголошені ними дати фейкових "референдумів" увесь час переносилися. В Україні переконані, що плани Кремля були суттєво скориговані успіхами Збройних сил України на фронті - передусім звільненням значної частини Харківської області.

Мобілізовані в окупованому Донецьку Фото: Alexander Ryumin/TASS/dpa/picture alliance

Оголошення дат "референдумів" на тимчасово захоплених територіях керівник Офісу президента України Андрій Єрмак пов'язує з тим, що Росія, мовляв, боїться свого розгрому в Україні. "Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми… Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює", - написав Єрмак у своєму каналі в Telegram. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ані псевдореферендуми, ані мобілізація у Росії нічого не змінять для України. "Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії", - наголосив міністр у Twitter.

"Все ще йде за планом, чи не так?"

Схожим чином у Києві відреагували і на оголошену російським президентом Путіним "часткову мобілізацію" в РФ вранці середи, 21 вересня. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що оголошення часткової мобілізації в РФ на її 210-й день війни проти України показує, як у Москви "все йде за планом". "Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали: мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, тюрму за дезертирство, спецзагони для "опущених" у ПВК. Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору", - написав Подоляк у Twitter. Там же свою думку з приводу висловив і секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, назвавши оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації "планом з утилізації росіян".

Михайло Подоляк: "Все ще йде за планом, чи не так?" Фото: Kyodo News/IMAGO

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Ескалація, яка пришвидшить закінчення війни

В Україні переконані, що проведення псевдореферендумів та часткова мобілізація в Росії спровокує різку реакцію міжнародної спільноти, яка надаватиме Україні ще більше військової допомоги та запровадить нові санкції проти Росії, а на окупованих територіях посилиться рух опору. Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російському президенту Володимиру Путіну потрібна зараз така ескалація, оскільки він перебуває в патовій ситуації. "Так, це ескалація. Вона й доб'є Путіна, - упевнений Арестович. - Я довго думав: чи наважаться вони на цей ідіотизм у вигляді мобілізації чи референдумів? І вони, можливо, виправдають наші найкращі очікування. Це величезний подарунок усім нам, скорочення війни мінімум на пів року чи рік".

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Така ескалація обумовлена контрнаступом ЗСУ та деокупацією захоплених росіянами українських земель, зокрема звільнення великої частини Харківської області, припускає голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. "Саме страх перед контрнаступом української армії, внаслідок якого за останні два тижні було звільнено майже цілу область, є підставою для поспішного проведення "референдумів", вважає Гайдай. Він пояснює, що Росії конче потрібно "зафіксувати" окуповані території, адже на прикладі Харківської області всі бачать, як ЗСУ швидко рухаються вперед й деокуповують населені пункти. На його думку, російське керівництво нашвидкуруч організовує ці референдуми, аби хоч якось виправдати мобілізацію та провести її для втримання фронту в Україні. " Оголошення цих "референдумів" - це відчай рашистів. Вони розуміють, хто веде. РФ хоче закріпити адмінмежі окупованих територій, поки вони не просунулися у невигідний для неї бік", - каже голова Луганської військової адміністрації.

Українська армія звільнила вже 300 населених пунктів в Харківській області Фото: dpa/Ukrinform/picture alliance

"Референдум" для картинки

В опозиції теж впевнені, що Україні не варто зважати на результати так званих "референдумів". "Ніхто нічого не проводитиме. Клоуни старанно перемалюють спущену з кремлівського принтеру цифру, які нічого не означає. Майбутнє Донецька і Луганська, як і Криму - з Україною. В цьому немає сумніву. В нас попереду велика робота притягнення до відповідальності всіх колаборантів і зрадників", - написала на своїй сторінці у Facebook співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. На її думку, завдання України полягає у посиленні власної армії та санкцій проти всіх росіян.