Хасиди в Умані: свято попри війну

Тисячі паломників-хасидів прибули до Умані попри заклики України й Ізраїлю утриматися від такої поїздки. Як місто готується до юдейського Нового року - у репортажі DW.

За кілька днів до Рош-га Шана - юдейського Нового року, який припадає на 25-27 вересня - хасидський квартал Умані оживає. На колишній вулиці Пушкіна, яка віднедавна називається Туристичною, грає музика, гуркотять валізи й працює перфоратор - поки будівельники закінчують ремонт фасаду в будинку поруч з могилою рабі Нахмана, туди вже заселяються паломники.

Уманчанин Станіслав Ткаченко, власник будинку, що ремонтується, чергує надворі в очікуванні орендарів. "Ковід для них був страшніший, ніж війна", - каже чоловік, сподіваючись, що цього року його апартаменти будуть заповнені.

Хасиди не бояться війни

Кожен хасид хоча б раз у житті має відвідати могилу цадика, тобто праведника рабі Нахмана засновника брацлавського хасидизму. Рабі помер 1810 року в Умані й заповідав відвідувати місто, молитися про прощення гріхів і радіти, спілкуючись із Богом. Тому навіть у могильному комплексі віряни співають і танцюють.

Дотримання заповідей цадика для хасидів - священний обов'язок навіть у часи війни. "Я їхав, тому що рабі Нахман сказав. Війна - не війна - це однаково", - пояснює паломник Ель-Ханан з Ізраїлю.

Зазвичай у хасидському кварталі жінки - небажані. Вважається, що вони відволікають чоловіків від молитви. Але цьогоріч на вулицях можна зустріти й хасидок. Чимало паломників їхали за кілька тижнів до свята, бо побоювалися, що Україна закриє кордони, а щоб не розлучатися з родиною, брали з собою дружин і дітей. Нахман з Єрусалима приїхав з усією сім'єю - дружиною і п'ятьма дітьми. Чоловік впевнено говорить: "Ми не боїмося, тому що рабі Нахман нас захищає. Люди не вирішують, коли їм помирати, Бог вирішує".

Нахман з Єрусалима приїхав до Умані з усією сім'єю Фото: DW

Хаім Хазін, хасид, який уже десять років живе в Україні, тримає на Туристичній вулиці крамницю і готель. Чоловік пояснює, що хасидизм зародився в Україні, тому хасиди відчувають себе "близькими до цієї землі". "Ніхто не забере нас звідси. Війна - не війна - ми завжди сюди прийдемо", - підсумовує Хаім.

"Путін - терорист, Зеленський - вері гуд"

Цьогоріч над входом до могили рабі Нахмана - великий плакат із закликом молитися за мир в Україні. До речі, за радянської влади могильний комплекс був під приватною забудовою, а паломництво хасидів заборонялося. "Путін - терорист, Путін - капут, Зеленський - вері гуд", вигукує перехожий хасид впереміш з емоційними висловлюваннями на івриті.

Хаім Хазін уже десять років живе в Україні Фото: DW

Паломник Девід з Брукліна, що в Нью-Йорку, говорить: розуміє, що приїхав у країну, що воює, дотримуватиметься усіх правил і молитиметься за мир: "Бажаємо Україні миру, щоб більше не було війни, щоб країна знову повернулася до нормального життя".

Безпеку від ракет гарантувати неможливо

Цьогоріч влада Умані з міркувань безпеки не розголошує, скільки паломників прибуває в місто. Орієнтовно чекають на 10 тисяч вірян - це утричі менше, ніж торік. Приїжджих ретельно перевіряє поліція. Автобуси з хасидами заїжджають в місто через окремий блокпост. Потрапити в квартал, де відбувається паломництво, можуть лише хасиди, місцеві, які в ньому проживають, і журналісти. З 19 по 30 вересня по всій Умані заборонили продаж алкоголю.

Скільки правоохоронців стежать за порядком у поліції також не розголошують. Складається враження, що поліцейських на вулицях не набагато менше, ніж хасидів. "Поки напруги ми не бачимо", - говорить речниця головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк, і додає: "Паломники з розумінням ставляться до того, що в країні війна - вони дотримуються комендантської години, коли звучить сирена, вони спускаються до укриттів".

Станом на 19 вересня до Умані прибуло вже близько 4000 хасидів Фото: DW

Водночас заступник міського голови Умані Олег Ганіч визнає, що більшість укриттів у районі паломництва не відповідають нормам: "В основному це напівпідвальні приміщення, які використовуються як мікви - бані по-нашому".

Заступник мера Умані наголошує, що міська влада рекомендувала хасидам не їхати на паломництво, адже "жодна людина не може гарантувати безпеку від російських ракет". Офіційний Київ і влада Ізраїлю так само радили паломникам утриматися від поїздки в Україну, попри це станом на 19 вересня, за тиждень до початку масових святкувань, Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ) нарахувала 4000 прибулих до Умані вірян.

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У могильному комплексі праведника рабі Нахмана в Умані Фото: DW

Як Умань заробляє на паломництві

Жителі Умані звикли до щорічного паломництва, але до приїзду хасидів під час війни ставляться неоднозначно. "Вони ризикують своїм здоров'ям і напружують нашу обстановку", - каже уманчанка Валентина. Місцевий житель Сергій говорить, що до паломництва ставиться "адекватно": "Ми від цього нікуди не дінемося, це їхня релігія".

Підприємець Станіслав Ткаченко, який здає квартири для хасидів поруч з могилою цадика Нахмана, бачить у приїзді паломників "більше плюсів, ніж мінусів", адже, за його словами чимало уманчан добре заробляють на Рош га-Шана. Сам Станіслав здає свої апартаменти за ціною півтори тисячі доларів у тиждень за одну кімнату. Водночас чоловік визнає, що українцям складно конкурувати з хасидами, які викуповують нерухомість в Умані й потім здають її одновірцям. До того ж, Станіслав помітив, що хасиди часто привозять з собою кошерні продукти, а в Умані витрачають не так багато коштів.

Хасиди в Умані - ці два чоловіки випікають і продають піцу Фото: DW

Заступник мера міста Олег Ганіч додає, що хасиди неохоче сплачують туристичний збір. За словами Ганіча, тоді як місто цьогоріч планує витратити близько мільйона гривень на облаштування блокпостів і вивіз сміття під час юдейського Нового року, туристичний збір станом на 20 вересня сплатили лише семеро, віддавши в міський бюджет 10 тисяч гривень.

Вечір у хасидському кварталі

Звичне життя на вулицях Умані допоки не розпочалась комендантська година Фото: DW

Надвечір у кварталі паломників стає людно. А втім, хасидів помітно менше, ніж у "доковідні", мирні роки, а на вулиці Пушкіна менше безладу й сміття, яке традиційно було головною проблемою для Умані під час святкування Рош га-Шана.

Паломники йдуть вечеряти в безкоштовні їдальні, спілкуються, моляться, купують релігійні книги, молодь грає у футбол. Натовп юнаків-хасидів, помітивши журналістів, вигукує: "Слава Україні!". У маленькому "українському Ізраїлі" вирує звичне життя - принаймні до комендантської години.