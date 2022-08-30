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Балкер BRAVE COMMANDER з українським зерном
Балкер BRAVE COMMANDER з українським зерномФото: NurPhoto/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Зернова угода: Перше зафрахтоване ООН судно дісталось Африки

Євгенія Наконечна
2 год. тому

Балкер Brave Commander привіз перші 23 тисячі тонн пшениці з України для Ефіопії. Всього за час роботи "зернової угоди" вже перевезли півтора мільйона тонн української агропродукції.

https://www.dw.com/uk/perse-zafrahtovane-oon-sudno-z-ukrainskim-zernom-pribulo-v-afriku/a-62971665

Перше судно з українською аграрною продукцією, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй, прибуло у вівторок, 30 серпня, в Африку. Про це повідомило міністерство інфраструктури України у Facebook.

Балкер Brave Commander відправився з українського порту "Південний" 16 серпня з 23 тисячами тонн пшениці на борту. Він прибув до Джибуті, а після розвантаження зерно доправлять в Ефіопію, яка не має прямого виходу до моря.  

Сьогодні з "Південного" вийшло друге судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН. "На борту балкера Karteria 37,5 тисячі тонн пшениці для потреб населення Ємену",  - повідомляють у міністерстві.

Всього за час роботи "зернової угоди" з трьох українських морських портів вийшло на експорт 61 судно з 1,5 мільйона тонн агропродукції. Україна має ще понад 50 заявок на прибуття суден для завантаження зернових. Мета країни - вийти на обсяг у три мільйони тонн експорту зерна морем щомісяця, повідомляв президент України Володимир Зеленський.

Зернова угода

22 липня Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з Організацією Об'єднаних Націй щодо відновлення експорту українського зерна Чорним морем. Вони діятимуть 120 днів із можливістю подовження та передбачають створення безпечних маршрутів або "зернових коридорів" у Чорному морі. Експорт відбувається з трьох портів: "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний". Судна в цих портах і коридорах не можуть бути атаковані.

Вже наступного дня РФ нанесла ракетний удар по Одеському морпорту. Українське міністерство закордонних справ назвало атаку "плювком" президента РФ Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану. Втім, удар не скасував угоди.

27 липня в Стамбулі відкрили Спільний координаційний центр. У ньому під керівництвом ООН працюють представники України, Росії та Туреччини. Вони стежать за експортом зерна та виконанням угод.

1 серпня на експорт вийшло перше судно з українським зерном від початку війни РФ проти України. Розблокування продажу є важливим для України, адже дозволить отримувати мінімум один мільярд доларів доходів на місяць, а фермери матимуть змогу провести посівну кампанію на наступний сезон. 

Зерно на продаж: чому це так потрібно Україні і світу?

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