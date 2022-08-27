Зернова угода: Україна експортувала мільйон тонн продукції

Мета України - вийти на обсяг у три мільйони тонн експорту зернових морем щомісяця, каже Володимир Зеленський.

За час роботи "зернової угоди" з трьох українських морських портів вийшов на експорт перший від початку війни мільйон тонн агропродукції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 184-го дня війни 26 серпня.

За його словами, 44 судна з українською агропродукцією вже відправлені у 15 країн світу. Україна має ще 70 заявок на прибуття суден на завантаження зернових.

Зеленський зазначив, що мета країни - вийти на обсяг у три мільйони тонн експорту зернових морем щомісяця. "Це надзвичайно важливо для Африки, Азії і Європи", - зауважив він.

Президент також наголосив на важливості експорту для майбутньої посівної."Цей експорт не лише підтримує міжнародну суб'єктність України, а й дає робочі місця для наших громадян, сотні тисяч робочих місць, дає доходи для українських компаній, до нашого бюджету і, що дуже важливо, дає кошти для посівної в наступному році", - сказав він.

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Зернова угода

22 липня Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з Організацією Об'єднаних Націй щодо відновлення експорту українського зерна Чорним морем. Вони діятимуть 120 днів із можливістю подовження та передбачають створення безпечних маршрутів або "зернових коридорів" у Чорному морі. Експорт відбувається з трьох портів: "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний". Судна в цих портах і коридорах не можуть бути атаковані.

Вже наступного дня РФ нанесла ракетний удар по Одеському морському порту. Українське міністерство закордонних справ назвало атаку "плювком" президента РФ Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану. Втім, удар не скасував угоди.

27 липня в Стамбулі відкрили Спільний координаційний центр. У ньому під керівництвом ООН працюють представники України, Росії та Туреччини. Вони стежать за експортом зерна та виконанням угод.

1 серпня на експорт вийшло перше судно з українським зерном. За оцінками експертів, на складах залишається близько 20 тонн зернових, передбачених на експорт. Розблокування продажу є важливим для України, адже дозволить отримувати мінімум один мільярд доларів доходів на місяць, а фермери матимуть змогу провести посівну на наступний сезон. Зараз залишки зерна в Україні оцінюються у 10 мільярдів доларів, крім того, цього року очікується збір врожаю на ще 20 мільярдів.