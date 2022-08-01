 Перше судно з українським зерном вийшло з порту Одеси на експорт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2022

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Новини

Перше судно з українським зерном вийшло з порту Одеси на експорт

26 тисяч тонн української кукурудзи після перевірки судна в Стамбулі відправляться до ліванського порту Тріполі. На відправлення очікують ще 16 кораблів, заблокованих від початку війни.

Одеський порт перед відновленням експорту зерна

Одеський порт перед відновленням експорту зерна

Перше судно з українським зерном відправилось у понеділок, 1 серпня, з Одеського порту. Про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на міністерство оборони Туреччини.

Очікується, що судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прибуде завтра до Стамбула, де його оглянуть згідно з домовленостями, які Україна та Росія підписали з Туреччиною за підтримки Організації Об'єднаних Націй 22 липня. Після цього корабель попрямує до порту Тріполі у Лівані.

На його борту знаходиться 26 тисяч тонн української кукурудзи. "Україна є четвертим найбільшим експортером кукурудзи в світі, тому можливість її вивезення через порти - це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - зазначив у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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Ще 16 суден із зерном чекають на відправлення

За словами  міністра, у портах Одещини на відправлення чекають ще 16 суден, які були заблоковані через повномасштабне військове вторгнення Росії. "Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. У найближчі тижні за підтримки наших партнерів ми плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції", - додав Кубраков.

Всього, за даними AP, через війну в українських чорноморських портах застрягло 22 мільйона тонн зерна та інших сільськогосподарських товарів.

Розблокування експорту є важливим для України, адже дозволить отримувати мінімум один мільярд доларів доходів на місяць, а фермери матимуть змогу провести посівну  на наступний сезон. Зараз залишки зерна в Україні оцінюються у 10 мільярдів доларів, крім того, цього року очікується збір врожаю на ще 20 мільярдів. 

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