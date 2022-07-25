Війна Росії проти України та зернові: п'ять фактів

Яку роль відіграє Україна у глобальній продовольчій безпеці?

Україна є одним з найважливіших світових виробників зерна, вирощуючи та експортуючти в основному пшеницю, кукрудзу та ячмінь. За даними Європейської Комісії, на Україну припадає 10 відсотків світового ринку пшениці, 15 відсотків ринку кукурудзи та 13 відсотків ринку ячменю. Вона також є найважливішим гравцем на ринку соняшникової олії (понад 50 відсотків світової торгівлі).

Кукрудза та пшениця також є найбільш поширеними та вирощуваними зерновими культурами у світі. Якщо такий великий експортер, як Україна, зазнає невдачі, це може мати серйозні наслідки для глобальної продовольчої безпеки.

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Хто є найбільшим виробником пшениці, кукурудзи та ячменю?

Згідно зі статистикою міністерства сільського господарства США, у 2021-2022 роках Україна посідала сьоме місце у світі за виробництвом пшениці - 33 мільйони тонн. Тільки Австралія, США, Росія, Індія, Китай - та ЄС на першому місці, якщо складати сукупне виробництво його держав-членів, - виробили більше.

Щодо виробництва кукурудзи Україна посідає шосте місце. Більше кукурудзи з середини 2021 року до середини 2022-го виростили тільки в Аргентині, ЄС, Бразилії, КИтаї та - понад усе - в США. За виробництвом ячменю Україна перебуває на четвертому місці у світі. Попереду лише - Австралія, Росія та на першому місці - ЄС.

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Хто імпортує найбільше зернових?

Найбільшими імпортерами пшениці у 2020 році, за даними Центру спостереження за економічними даними (Observatory of Economic Complexity, OEC) - сайту візуалізації даних про міжнародну торгівлю, є: Єгипет (5,2 млрд доларів США), Китай (3,47 млрд доларів), Туреччина (2,44 млрд доларів), Нігерія (2,15 млрд доларів) та Індонезія (2,08 млрд доларів). Найбільшим покупцем пшениці з України був, зокрема, Єгипет.

Що стосується кукрудзи, то провідними імпортерами 2018 року були Мексика (3,14 млрд доларів США), Японія (2,94 млрд доларів США), Південна Корея (1,92 млрд доларів США), В'єтнам (1,85 млрд доларів США) та Іспанія (1,72 млрд доларів США). Більш актуальних даних від ОЕС наразі немає. Основними покупцями кукурудзи з України були Нідерланди, Іспанія та Китай.

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Для ячменю основними країнами-імпортерами у 2020 році були Китай (1,77 млрд доларів США), Саудівська Аравія (1,38 млрд доларів США), Нідерланди (512 млн доларів США), Бельгія (369 млн доларів США) та Німеччина (307 млн доларів США). Найбільшим споживачем українського ячменю був Китай.

Як війна Росії проти України впливає на світовий ринок зерна?

Постачання зерна були заблокованими через блокаду українських портів Росією. Це викликало побоювання дефіциту у всьому світі та призвело до різкого зростання цін. До середини травня експортні ціни на пшеницю та кукурудзу сягнули нечувано високого рівня - за даними ООН, з сейозними наслідками, особливо в Африці, на Близькому Сході та в Азії, де до цього часу ситуацію з продовольством уже суттєво погіршили пандемія коронавірусу та її наслідки.

Однак з того часу ринок зерна знову послабився. За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), незважаючи на війну РФ проти України, світовий врожай зерна цього року, ймовірно, буде лише несуттєво меншим, ніж у 2021 році. А перспектива досягнутої угоди між Україною та Росією породила надію на новий експорт українського зерна.

Що означає нова угода між Україною та Росією?

За угодою, досягнутою у Туреччині, 20-25 мільйонів тонн зерна, які зараз заблоковані в Україні, нарешті можна буде експортувати. Обмежений санкціями проти Росії експорт російського зерна та добрив також має бути знову послаблений.

Серед іншого, угода передбачає створення безпечних коридорів у Чорному морі між Україною та Босфором. Судна, які знаходяться у цих коридорах та відповідних портах, не можуть бути атаковані. За експортом зерна стежитимуть у координаційному центрі в Стамбуліпід керівництвом ООН і у якому працюватимуть представники Росії, України та Туреччини.

Для глобальної продовольчої безпеки угода між Україною та Росією є важливою. Адже їхнє зерно є гостро необхідним на світовому ринку - особливо в Азії та Африці. Під час війни Росії проти України ООН застерегла від найгострішої продовольчої кризи останніх десятиліть.