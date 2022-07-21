Deutsche Bahn перевозитиме українське зерно до німецьких портів

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно до портів Німеччини для подальшого транспортування до інших країн. Для цього він планує переорієнтувати мережу, створену для доставки гуманітарної допомоги. Про це повідомив у середу, 20 липня, офіційний представник компанії DB Cargo - "дочки" концерну.

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Зерно доставлятимуть, зокрема, до портів Ростока, Гамбурга, а також Браке, розташованого поблизу Бремергафена. Більшість вантажів надходитиме через Румунію, яка має протяжний кордон з Україною і має інфраструктуру, необхідну для перевезення сільгосппродукції. Ще частину вантажів планують перевозити через Польщу.

"Ми намагатимемося перевезти якнайбільше зерна", - зазначив представник DB Cargo, однак не назвав конкретних обсягів. За даними агенцій Reuters, Deutsche Bahn планує відправляти кілька потягів на тиждень.

У Румунії вивезення українського зерна вважають "логістичним викликом"

У червні гендиректор румунського чорноморського порту Констанц Флорін Гойдя заявляв, що налагодити вивіз українського зерна через Румунію є "завданням, що не має швидкого вирішення". Своєю чергою, президент Румунії Клаус Йоханніс назвав це завдання "логістичним викликом епічних масштабів", вказуючи на відсутність транспортної інфраструктури.

За останніми даними, наведеними міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським, з країни необхідно вивезти 18 мільйонів тонн зернових старого врожаю. Ще 40 мільйонів тонн на експорт очікуються з нового врожаю. Як повідомляла американська газета Wall Street Journal, під час переговорів у Стамбулі 13 липня представники України, Росії, Туреччини та ООН домовилися про розблокування трьох українських портів для експорту зерна.