Мобілізація РФ: "В Алчевську майже закінчилися чоловіки"

213-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 24 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 23 вересня.

На цій сторінці DW стежить за подіями суботи, 24 вересня (час київський).

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СБУ заявляє про викриття агентів ФСБ на Донеччині та у Дніпрі. Так, на Донеччині двоє завербованих через свої прокремлівські погляди передавали росіянам місця дислокації підрозділів ЗСУ, у тому числі розташування бойових позицій реактивних артилерійських систем "HIMARS", повідомляє СБУ. Обох агентів затримали у Покровську на спробі передачі розвідінформації в РФ. У Дніпрі ж викрили ув'язненого однієї з виправних установ, який налагодив зв'язок зі своїми спільниками на волі, які передавали йому геолокацію українських блокпостів. Отриману інформацію в'язень передавав представникам спецслужб РФ, які завербували його через зв'язки у кримінальних колах, пише СБУ.

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NYT: Путін дедалі активніше втручається в стратегічне планування

Президент Росії останнім часом більш активно зайнявся стратегічним плануванням, серед іншого він відхилив прохання своїх генералів про відступ з Херсона, повідомляє газета The New York Times з посиланням на представників американської адміністрації. За словами джерел видання, поінформованих про секретні розвіддані, відмова Путіна призвела до зниження морального духу серед російських військовослужбовців, які були здебільшого відрізані від ліній постачання та основного угруповання, що знаходиться за Дніпром.

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Вранці росіяни з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган" обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині, двоє людей отримали поранення, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram. У Марганці пошкоджено місцевий хлібозавод, дві установи, понад 20 приватних та багатоповерхових будинків, понад 2 000 сімей у місті залишилися без світла. У Червоногригорівській громаді ніхто не постраждав.

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Мобілізація та "референдуми" РФ: "В Алчевську майже закінчилися чоловіки"

Алчевський металургійний комбінат на Луганщині зупинив випуск продукції, "бо немає кому працювати", написав у Telegram глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, співробітників комбінату мобілізували для участі у війні РФ проти України. "В Алчевську майже закінчилися чоловіки. Кого знайшли - мобілізували. Навіть за наявності броні", - зазначив Гайдай і додав, що це є підсумки першого дня "референдуму".

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++10.15++

​​СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні. Як повідомляє СБУ , йдеться про заступника начальника управління росгвардії по Ростовській області полковника поліції Олександра Н. із позивним "Альфа". За даними слідства СБУ, з березня Науменко керує військовослужбовцями Росгвардії та представниками незаконних збройних формувань рф у тимчасово окупованому Херсоні. За його наказами відбуваються незаконні затримання та тортури над місцевими мешканцями, проникнення до їхніх помешкань і заволодіння майном.

++09.30++

Ракетними ударами по дамбах РФ очевидно намагаються вразити шлюзи дамб, щоб затопити пропускні пункти українських військових, які просуваються вперед за течіями Інгульця та Сіверського Донця. Однак удари по Карачунівській та Печенізькій дамбах навряд чи спричинили суттєві перешкоди для українських збройних сил "через відстань між пошкодженими дамбами та зонами бойових дій", ідеться у щоденному зведенні британської розвідки . У міноборони Великобританії зазначають, що 21 і 22 вересня РФ завдала ударів по Печенізькій дамбі на річці Сіверський Донець із застосуванням балістичних ракет малої дальності або аналогічної зброї. Це сталося після удару на Карачунівській дамбі поблизу Кривого Рогу 15 вересня.

++08.45++

У Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовились від українського громадянства та отримали паспорти Російської Федерації, окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

За минулу добу з боку РФ завдано 5 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснено понад 60 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України. Повідомляється про те, що від вогневих атак постраждало понад 60 населених пунктів. Зокрема, Печеніги, Яцківка, Ярова, Мар’їнка, Красногорівка, Білогірка, Миролюбівка, Миколаїв, Сухий Ставок, Нова Григорівка, Південне, Малі Щербаки, Григорівка, Північне, Щербаки, Очаків, Солоне, Оріхів та Архангельське. Внаслідок ворожого удару по Одесі з використанням ударних БпЛА загинули двоє людей та ще двоє отримали поранення.

++08.25++

Над Запоріжжям була збита запущена росіянами ракета, повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух. Її уламки впали поза містом, постраждалих немає, написав він у Teltgram.

++08.15++

Російська влада на місцях посилено виконує завдання, поставлене Путіним щодо мобілізації, йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) . Однак, швидше за все, там не вдасться зібрати резервні сили навіть низького рівня підготовленості, якщо у Кремлі не зможуть швидко вирішити системні проблеми.

Розбіжності між указом про "часткову мобілізацію" та заявами Путіна про категорії чоловіків, які звільняються від мобілізації, також викликають у російських громадян недовіру до самого Кремля. Непропорційні процеси мобілізації у різних регіонах можуть посилити соціальну напруженість у Росії, наголошують експерти.

++07.30++

Президент Росії Путін майже відразу після оголошення мобілізації в країні підписав укази про підвищення зарплати чиновникам держапарату, регіональним держслужбовцям, суддям, голові Слідчого комітету та генпрокурору РФ. Усі ці документи опубліковані на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Водночас агентство Bloomberg повідомило, що Путін збільшує витрати на оборону та держбезпеку, оскільки готується до тривалої війни в Україні. За даними агентства, у 2023 році витрати російського бюджету на оборону та силовиків зростуть приблизно на 40 відсотків.

++07.00++

Байден обіцяє "швидку та сувору відповідь" на очікувану нову анексію

Джо Байден Фото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

США ніколи не визнають території України чимось іншим, ніж частиною України, заявив президент США Джо Байден . Організовані Росією "референдуми" в окупованих нею українських регіонах - частинах Запорізької та Херсонської областей, а також самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" - Байден назвав "бутафорією" та "надуманим приводом для анексії, що порушує міжнародне право та Статут ООН". За його словами, США, як і будь-яка країна, яка дотримується основних принципів Статуту ООН, відкинуть сфабриковані результати цих "референдумів". Разом із союзниками США та їхні партнери разом працюватимуть над тим, щоб вжити проти Кремля "швидких і суворих" економічних заходів за організацію псевдореферендумів, попередив глава Білого дому.

++06.14++

Нічні удари РФ по Запоріжжю - є загиблий

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив перші дані про наслідки обстрілів Запоріжжя російськими військами. Зафіксовано щонайменше п'ять ударів, уражені об'єкти інфраструктури. Одна ракета потрапила до житлового сектора обласного центру та викликала пожежу у багатоповерховому будинку. Одна людина загинула, ще семеро отримали поранення, їм надали медичну допомогу, написав Старух у своєму Telegram -каналі. У ніч на суботу в місті тричі оголошували сигнали повітряної тривоги.

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю Фото: Dmytro Smolienko/Ukrinform/picture alliance/abaca

++06.00++

Лідери країн G7 різко засудили "референдуми" про приєднання до РФ, які проходять в окупованих регіонах України - частинах Запорізької та Херсонської областей, а також самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Ці псевдореферендуми "не мають юридичної сили чи легітимності", йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті G7 23 вересня.

"Велика сімка", до складу якої входять Німеччина, США, Канада, Франція, Великобританія, Італія та Японія, попередила, що ніколи не визнає ні самі "референдуми", ні очікувану після їхніх "підсумків" російську анексію регіонів України. Крім того, у заяві висловлено жаль щодо подальшої ескалації конфлікту, включаючи оголошену президентом РФ Володимиром Путіним мобілізацію, що призвела до масового виїзду росіян з країни, та "безвідповідальну ядерну риторику" Кремля.