Володимир Кличко отримав німецьку премію для народу України

Жоден інший народ в останні місяці так пристрасно не унаочнив цінність свободи, заявила рада німецької премії в галузі ЗМІ M100 Media Award. Від імені народу України нагороду отримав Володимир Кличко.

Колишній боксер Володимир Кличко, брат нинішнього мера Києва Віталія Кличка, отримав як "голос із Києва" престижну німецьку премію в галузі ЗМІ "M100 Media Award", якою нагородили український народ "за мужність та стійкість у боротьбі проти російського вторгнення". Церемонія вручення цієї німецької винагороди відбулася в четвер, 15 вересня, у Потсдамі.

Під час церемонії виступили з промовами пані посол США в Німеччині Емі Гатман і колишній голова Європейської ради Дональд Туск. Крім того, з політичною промовою на церемонії виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Кличко: Премія - важливий сигнал

Згідно з радою премії "жоден народ світу за останні кілька місяців так пристрасно не унаочнив цінність свободи". Україна веде "героїчну боротьбу за свої цінності" та захищає їх "день за днем" уже багато місяців, йшлося у заяві "M100 Media Award".

Фото: Jens Schlueter/AFP

Володимир Кличко перед врученням нагороди висловив подяку від імені українців і підкреслив важливість премії для України. Під час своєї промови Кличко наголосив, що українці борються не тільки за свою свободу, а й свободу усіх європейців. Він подякував зі сцени диппредставниці США в ФРН, що була присутня у залі, за допомогу, яку надає США народові України. Він також подякував польському народові за підтримку України.

Читайте також: ЄНП номінувала народ України і Зеленського на премію Сахарова

"Нагорода, напевно, зараз не так важлива. Важливий сигнал. Я знаю, що не тільки Європа, але й німці втомилися від цієї війни. Ми всі втомилися від цієї війни. Однак ця нагорода - чіткий сигнал (підтримки. - Ред.)", - сказав Володимир Кличко.

Наслідки війни для Європи й світу

На тлі цього Кличко підкреслив, що Україні необхідна подальша підтримка партнерів для перемоги у війні. "Дуже важливо зупинити російське вторгнення в Україну. З (...) найсуворішими наслідками (для Росії), які тільки можна уявити", - зазначив він.

Читайте також: Сергій Жадан отримає Премію миру німецьких книготорговців

Кличко додав, що якщо Україна програє цю війну Росії, наступними втягнутими у війну стануть європейські країни. "Якщо впаде Україна, частина Європи та світу повільно впадуть одна за одною. Бо ми важливі для екосистеми світу. Геополітично Україна є важливою частиною Європи", - наголосив Володимир Кличко.

Фото: A. Savchuk/DW

Окрім того, під час пресконференції Володимир Кличко нагадав, що в Україні розташовані п'ять АЕС і якщо на одній з них станеться аварія, наслідки російської війни відчуватимуться тисячу років у всьому світі.

Критика й заклики

На церемонії вручення Володимир Кличко не тільки дякував, але озвучив декілька критичних пунктів. Зі сцени він розкритикував тих політиків, які за його словами, вважають що війна в Україні це "війна Путіна". Він підкреслив, що війну проти України підтримує "близько 80 відсотків росіян". Він також розкритикував те, що деякі росіяни можуть і далі подорожувати країнами Європи та не нести відповідальності за підтримку війни проти українського народу.

Читайте також: Російський журналіст продав нобелівську медаль для допомоги біженцям з України

Кличко звернувся зі сцени до канцлера ФРН Олафа Шольца із закликом надати Україні важке озброєння і підтримати країну не тільки на словах. "Тільки з новітнім озброєнням ми зможемо захиститись. Ми захищаємо вас", - наголосив Кличко. Він сказав, що Україна потребує набагато більше зброї від Німеччини.

Під час пресконференції Кличко також відреагував на запитання журналістів, щодо страху деяких німців "замерзнути взимку через високі ціни на енергоносії". "Я чув про дискусію, що температура в вітальнях у Німеччині може знизитися взимку на 2-3 градуси. В українців узагалі нема віталень, бо все ще тривають ракетні обстріли", - відповів він.

Німеччина на боці України

Канцлер ФРН Олаф Шольц перед нагородженням підкреслив зі сцени, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну. "Ми всі хочемо, щоб війна якомога швидше закінчилася... Ми твердо стоїмо на стороні українського народу. Я впевнений, Путін не виграє цю війну. Україна вистоїть", - заявив канцлер.

Канцлер ФРН Олаф Шольц виступає зі словами підтримки Україні Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Шольц розкритикував дії Путіна в Україні й наголосив, що кордони "залишиться там, де вони були". Він зауважив, що Німеччина прийняла мільйон українців, що були змушені тікати від війни й додав, що ФРН допоможе під час відбудови України. Свою промову він закінчив гаслом "Слава Україні!".

Престижна премія за захист свободи слова

M100 Media Award премію присуджують з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів і взаєморозуміння у Європі.

Читайте також: Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова за сміливість

Торік її лауреатом став засуджений до тривалого позбавлення волі російський опозиціонер Олексій Навальний та започаткована ним російська організація "Фонд боротьби з корупцією". У різні роки премію отримували колишній міністр закордонних справ Німеччини Ганс-Дітріх Ґеншер (Hans-Dietrich Genscher), засновник організації "Лікарі без кордонів", генеральна директорка російського телеканалу "Дождь", французький сатиричний журнал Charlie Hebdo.