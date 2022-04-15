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Володимир Кличко

Володимир Кличко - український професійний боксер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Кличко".

Володимир Кличко є чемпіоном світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO (2000-2003 роки та 2008-2015 роки), IBF (2006-2015 роки), IBO (2006-2015 роки), The Ring (2009-2015 роки), WBA (2011-2015 роки). Крім того, Володимир Кличко є олімпійським чемпіоном 1996-го року в надважкій ваговій категорії. 3 серпня 2017 року Володимир Кличко заявив про завершення своєї боксерської кар'єри. Володимир Кличко є братом Віталія Кличка.

Володимир Кличко в інтерв'ю DW: "Ми готові до всього!" (15.04.2022) 15.04.2022

Чи готова Україна до нового наступу Росії і чим допомагає Німеччина? Володимир Кличко про це та інше розповів в інтерв'ю DW.

Від Атланти до Ріо: як на Олімпіадах перемагали Клочкова, Кличко, Подкопаєва, Ломаченко та інші українці (відео)

Від Атланти до Ріо: як на Олімпіадах перемагали Клочкова, Кличко, Подкопаєва, Ломаченко та інші українці (відео) 05.08.2021

На Олімпійських іграх в Атланті 25 років тому українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось як це було. Тріумфи і провали України на літніх Олімпіадах.

Від Атланти до Ріо: головні досягнення і провали України на Олімпіадах (05.08.2021) 05.08.2021

Для України Токіо-2020 стали вже сьомими Літніми Олімпійськими іграми і, схоже, одними з найбільш невдалих. Втім, чверть століття тому в Атланті українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось, як це було.

Як Україна переходить на громадський електротранспорт

Як Україна переходить на громадський електротранспорт 22.12.2020

Українська влада обіцяє до 2030 року збільшити частку електричного громадського транспорту. Як відбувається реалізація цього задуму та що для цього потрібно - у матеріалі DW.
Антирекорд коронавірусу: чи готові лікарні до другої хвилі? (відео)

Антирекорд коронавірусу: чи готові лікарні до другої хвилі? (відео) 20.08.2020

Українські лікарні бояться, що їм не вистачить усього необхідного, якщо у вересні стрімко зросте кількість пацієнтів з COVID-19.

Антирекорд коронавірусу: ліків і масок вистачить лише на місяць? (19.08.2020) 19.08.2020

Україна побила антирекорд коронавірусу. Лікарі очікують стрімкого зростання кількості пацієнтів вже на початку вересня. Чи мають лікарні усе необхідне? Чи готова Україна до другої хвилі COVID-19?
У Києві напали на заступника Кличка

У Києві напали на заступника Кличка 18.09.2019

У Києві побили заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака, він у лікарні.
Віталій Кличко заперечує розкрадання землі у Києві

Віталій Кличко заперечує розкрадання землі у Києві 02.08.2019

Мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю DW заперечив, що в Києві відбувається розкрадання землі. ДБР розслідує справу про можливі незаконні дії під час укладання договору оренди землі в Києві.

Віталій Кличко про конфлікт з Офісом президента і Богданом: буду боротися (02.08.2019) 02.08.2019

Про конфлікт з Офісом президента Володимира Зеленського і особисто Андрієм Богданом мер Києва Віталій Кличко розповів в ексклюзивному інтерв‘ю DW. Також говорили про допити в ДБР та чи готовий він об’єднуватися з Олегом Ляшком.
Володимира Кличка з родиною врятували з палаючої яхти біля Майорки

Володимира Кличка з родиною врятували з палаючої яхти біля Майорки 25.06.2019

На яхті, на якій разом з родиною перебував український боксер Володимир Кличко, спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали пасажирів та екіпаж.
Мексиканець Руїс сенсаційно відібрав чемпіонські титули у британця Джошуа

Мексиканець Руїс сенсаційно відібрав чемпіонські титули у британця Джошуа 02.06.2019

Ентоні Джошуа, який два роки тому переміг Володимира Кличка у чемпіонському бою, несподівано втратив свої титули у поєдинку проти Енді Руїса.

Брати Клички про перемогу Зеленського: радіти немає чому (24.04.2019) 24.04.2019

Віталій та Володимир Клички розповіли в інтервю'ю DW про очікування від Володимира Зеленського, за кого голосували та які в братів-спортсменів подальші політичні плани.
Як брати Клички відреагували на перемогу Володимира Зеленського на виборах

Як брати Клички відреагували на перемогу Володимира Зеленського на виборах 24.04.2019

Після другого туру президентських виборів в Україні Віталій і Володимир Клички підвели підсумки голосування і в проекті DW "Нємцова. Інтерв'ю" розповіли про свої політичні амбіції.
Порошенко здав аналізи представникам VADA

Порошенко здав аналізи представникам VADA 10.04.2019

Петро Порошенко відгукнувся на заклик Володимира Кличка та знову здав аналізи - цього разу представникам антидопінгової асоціації VADA. Володимир Зеленський здавати аналізи не прийде, заявив представник його штабу.
Кампанія аналізів: Кличко також хоче проби Зеленського та Порошенка

Кампанія аналізів: Кличко також хоче проби Зеленського та Порошенка 10.04.2019

Боксер, брат мера Києва Володимир Кличко зажадав, щоб кандидати у президенти Зеленський і Порошенко здали аналізи антидопінговій асоціації VADA. Петро Порошенко уже погодився.

Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса

Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса 02.10.2018

Українських боксерів Віталія та Володимира Кличків внесли до книги рекордів Гіннеса. Про це оголосили на конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC), що відбувається в Києві.
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