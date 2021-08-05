 Від Атланти до Ріо: як на Олімпіадах перемагали Клочкова, Кличко, Подкопаєва, Ломаченко та інші українці (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.08.2021

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Політика й суспільство

Від Атланти до Ріо: як на Олімпіадах перемагали Клочкова, Кличко, Подкопаєва, Ломаченко та інші українці (відео)

На Олімпійських іграх в Атланті 25 років тому українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось як це було. Тріумфи і провали України на літніх Олімпіадах.

20-літній Володимир Кличко здобуває золото на Олімпіаді в Атланті у 1996 році

20-літній Володимир Кличко здобуває золото на Олімпіаді в Атланті у 1996 році

Українські спортсмени беруть участь вже у сьомих Літніх Олімпійських іграх. За цей час були і злети, і падіння на Олімпіадах. Чого досягли українці за роки незалежності? Олімпійські ігри в американській Атланті у 1996 році стали рекордним дебютом для українських спортсменів. Україна вперше виступала як незалежна держава і здобула 23 медалі, у тому числі 9 золотих. Це були найуспішніші Ігри в історії України, досягнення яких у наступні роки побити поки не вдалося. Дивіться, як виступала Україна на літніх Олімпіадах:

 

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Чому Україна невдало виступила на Олімпіаді в Ріо? (відео)

Серед головних причин провалу - війна на Донбасі та анексія Криму Росією. Україна втратила тренувальні бази, де готувалися спортсмени. Крім того, досі не ухвалено закон про меценатство у спорті.  

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