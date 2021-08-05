Від Атланти до Ріо: як на Олімпіадах перемагали Клочкова, Кличко, Подкопаєва, Ломаченко та інші українці (відео)

Українські спортсмени беруть участь вже у сьомих Літніх Олімпійських іграх. За цей час були і злети, і падіння на Олімпіадах. Чого досягли українці за роки незалежності? Олімпійські ігри в американській Атланті у 1996 році стали рекордним дебютом для українських спортсменів. Україна вперше виступала як незалежна держава і здобула 23 медалі, у тому числі 9 золотих. Це були найуспішніші Ігри в історії України, досягнення яких у наступні роки побити поки не вдалося. Дивіться, як виступала Україна на літніх Олімпіадах: