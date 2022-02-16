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Олімпійська збірна України

Українська команда вперше взяла участь в Олімпійських іграх у 1994 році.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "олімпійська збірна України". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

Україна виборола першу медаль на Зимовій Олімпіаді

Україна виборола першу медаль на Зимовій Олімпіаді 16.02.2022

Український фристайліст Олександр Абраменко став срібним призером Зимової Олімпіади-2022 у Пекіні з лижної акробатики.
Четвертий день олімпійських змагань. Третє золото для Німеччини і скандали через судейство

Четвертий день олімпійських змагань. Третє "золото" для Німеччини і скандали через судейство 08.02.2022

У Пекіні пройшов четвертий змагальний день Олімпіади-2022. Швеція продовжує лідирувати у медальному заліку, команда Німеччини має вже три золота, а Україна - досі без нагород.
Третій день олімпійських змагань. Зміна лідера, друге золото Німеччини та втрата української збірної

Третій день олімпійських змагань. Зміна лідера, друге "золото" Німеччини та втрата української збірної 07.02.2022

Триває зимова Олімпіада в Пекіні. Швеція забрала у Норвегії лідерство в медальному заліку, а Німеччина завоювала друге зимове "золото".
Другий день олімпійських змагань. Історичне золото Нової Зеландії та втрата української збірної

Другий день олімпійських змагань. Історичне "золото" Нової Зеландії та втрата української збірної 06.02.2022

Триває зимова Олімпіада в Пекіні. Норвегія утримує лідерство у медальному заліку, а Нова Зеландія святкує перше у своїй історії зимове "золото".

У Пекіні відкрилась зимова Олімпіада-2022

У Пекіні відкрилась зимова Олімпіада-2022 04.02.2022

У китайській столиці відбулася урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор. Пекін став першим містом, яке отримало право приймати як літню, так і зимову Олімпіаду.
Від Атланти до Ріо: як на Олімпіадах перемагали Клочкова, Кличко, Подкопаєва, Ломаченко та інші українці (відео)

Від Атланти до Ріо: як на Олімпіадах перемагали Клочкова, Кличко, Подкопаєва, Ломаченко та інші українці (відео) 05.08.2021

На Олімпійських іграх в Атланті 25 років тому українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось як це було. Тріумфи і провали України на літніх Олімпіадах.

Від Атланти до Ріо: головні досягнення і провали України на Олімпіадах (05.08.2021) 05.08.2021

Для України Токіо-2020 стали вже сьомими Літніми Олімпійськими іграми і, схоже, одними з найбільш невдалих. Втім, чверть століття тому в Атланті українська збірна була в топ-10 світу. Потім - гідні виступи в Афінах, Пекіні та Лондоні і провал в Ріо. Ось, як це було.

Приблизно 70 відсотків українських олімпійців вже вакциновані від COVID-19

Приблизно 70 відсотків українських олімпійців вже вакциновані від COVID-19 22.06.2021

Щеплення від коронавірусу отримали вже близько 70 відсотків членів олімпійської збірної України, повідомив міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт.
Німеччина відправить на Олімпіаду в Пхьончхан 153 спортсменів

Німеччина відправить на Олімпіаду в Пхьончхан 153 спортсменів 23.01.2018

До складу олімпійської зібрної Німеччини, що вирушить до Пхьончхана, увійдуть 153 спортсмени. Україна поки що виборола 32 ліцензії на участь у змаганнях, але остаточний склад збірної стане відомий до кінця січня.