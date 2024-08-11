Україна завершила виступ на Олімпіаді: завоювала 12 медалей

Українські спортсмени завершили виступи на Олімпійських іграх-2024 в Парижі, виборовши три золотих, п'ять срібних і чотири бронзових медалі. У загальному заліку олімпійська збірна України увійшла в топ-25.

Олімпійська збірна України завершила в неділю, 11 серпня, виступ на XXXIII Олімпіаді в Парижі.

Загалом Україну на Олімпійських іграх-2024 представляли 140 спортсменів у 23-х видах спорту. Українським атлетам вдалося вибороти 12 медалей в сімох видах спорту: три золотих, п'ять срібних і чотири бронзових.

"Золото" завоювали: Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Олександр Хижняк (бокс до 80 кілограмів), жіноча збірна з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова).

"Срібло" здобули Сергій Куліш (кульова стрільба), Ілля Ковтун (спортивна гімнастика), Людмила Лузан, Анастасія Рибачок (веслування на каное), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба до 67 кг), Ірина Коляденко (вільна боротьба до 62 кг).

"Бронза" - в активі Ольги Харлан (фехтування, шабля), Ірини Геращенко (стрибки у висоту), Михайла Кохана (легка атлетика, метання молота) і Жана Беленюка (греко-римська боротьба до 87 кг).

Україна в медальному заліку Олімпійських ігор-2024

Змагання триватимуть ще кілька годин. Церемонія закриття Олімпіади розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Наразі Україна посідає 22-ге місце в загальному медальному заліку.

На першому місці - Китай з 90 медалями (39 золотими, 27 срібними та 24 бронзовими), на другому - США зі 123 (38 золотих, 42 срібних, 43 бронзових), на третьому - Японія з 44 (19 золотих, 12 срібних і 13 бронзових).

До топ-10 входять збірні Австралії, Франції, Великобританії, Нідерландів, Південної Кореї, Німеччини та Італії.

Україну з топ-20 "вибили" Бразилія та Іран.

Як зазначає "Суспільне. Спорт ", 12 олімпійських медалей - другий найгірший результат України в історії (менше було на Олімпіаді 2016 року - 11), водночас три "золота" - найкращий результат української збірної за 12 років.

Наступні літні Олімпійські ігри пройдуть 14-30 липня 2028 року в Лос-Анджелесі (США).

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