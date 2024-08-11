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СпортУкраїна

Ірина Коляденко здобула Україні "срібло" у вільній боротьбі

Євгенія Наконечна
11 серпня 2024 р.

Українська борчиня покращила свій результат з минулої Олімпіади, на якій вона була бронзовою призеркою.

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Ірина Коляденко здобула "срібло" на Олімпійських іграх в Парижі
Ірина Коляденко здобула "срібло" на Олімпійських іграх в ПарижіФото: Andreea Alexandru/AP/picture alliance

Ірина Коляденко у суботу, 10 серпня, здобула срібло у вільній боротьбі вагової категорії до 62 кг на Олімпійських іграх в Парижі.  Це п'яте "срібло" для України на Олімпіаді. У перший день виступів Коляденко, чинна бронзова призерка, здобула три перемоги поспіль та вперше в кар'єрі потрапила до змагання за олімпійське "золото". У півфіналі українська борчиня  переконливо здолала представницю Киргизстану Айсулуу Тинибекову, з рахунком 9:2, таким чином взявши реванш за поєдинок під час попередніх Ігр у Токіо. У фіналі Коляденко протистояла японка Сакуро Мотокі, якій українка поступилась з рахунком 12:1.

Збірна України, яку на літній Олімпіаді 2024 представляють 140 спортсменів у 23 видах спорту, нині має 11 нагород і посідає 21 сходинку у загальному заліку.

Лідерство на Олімпіаді несподівано перехопив Китай, який має 39 золотих, 27 срібних та 24 бронзових медалей. На другу сходинку опустилися США, у яких 38 золотих нагород, 42 срібних та 42 бронзових. Третю сходинку посідає Австралія.

Ввечері 11 серпня відбудеться святкове закриття Олімпійських ігор. Паралімпійські ігри розпочнуться 28 серпня.

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