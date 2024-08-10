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СпортСвіт

Глава Міжнародного олімпійського комітету Бах піде з посади

Ася Міллер
10 серпня 2024 р.

"Нові часи вимагають нових лідерів", - сказав Томас Бах.

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Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах
70-річний Бах заявив, що не відчуває себе "найкращим капітаном" через свій вікФото: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) оголосив у суботу, 10 серпня, що залишить свою посаду в 2025 році.

"Нові часи вимагають нових лідерів", - цитує його агенція Reuters.

Німець Бах очолює МОК із 2013 року. Згідно з Олімпійською хартією, термін повноважень президента обмежується максимум 12 роками. Торік кілька членів МОК запропонували внести в Олімпійську хартію поправку, яка дасть змогу Баху балотуватися знову.

"Після глибоких роздумів і обговорень з сім'єю я дійшов висновку, що не маю подовжувати свої повноваження понад термін", - заявив 70-річний Бах, зазначивши, що не відчуває себе "найкращим капітаном" через свій вік.

Вибори нового президента МОК

Нового президента МОК обиратимуть в березні 2025 року.

Про наміри стати кандидатом на цю посаду ще ніхто не заявляв.

Читайте також: Президент МОК Томас Бах став жертвою російських пранкерів

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