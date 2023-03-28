Глава МОК: Участь росіян у спорті "працює" попри війну

Росіяни та білоруси вже беруть участь у багатьох змаганнях і жодних інцидентів не було, заявив очільник МОК Томас Бах, захищаючи плани допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) на початку триденного засідання виконавчої ради комітету у вівторок, 28 березня, виступив на захист її планів щодо повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, зокрема Олімпійських ігор, під "нейтральним" прапором.

"Участь спортсменів з російськими і білоруськими паспортами в міжнародних змаганнях працює. Ми бачимо це майже щодня в низці видів спорту, особливо в тенісі, а також у велоспорті, у деяких змаганнях з настільного тенісу. Ми бачимо це в хокеї, гандболі, у футболі та інших лігах США, а також в Європі та на інших континентах. У жодному з цих змагань не було інцидентів, пов'язаних з безпекою", - цитує Баха агенція Reuters.

Він вкотре заявив, що політика не може бути частиною спортивних змагань, а спортсмени не повинні каратися за їхні паспорти: "Ми не зможемо придумати рішення, яке сподобається всім. Можливо, з цим нам доведеться жити".

МОК увів санкції щодо Росії та Білорусі на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Проте тепер організація хоче, аби спортсмени з цих країн повернулися до всіх видів спорту та мали шанс пройти кваліфікацію на Олімпіаду в Парижі 2024 року.

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До критики МОК долучилися фехтувальники

У лютому 35 країн виступили проти допуску росіян і білорусів на Олімпійські ігри. Сьогодні понад 300 фехтувальників, зокрема й дев'ять призерів останньої Олімпіади в Токіо, назвали "катастрофічною помилкою" намір МОК, глава якого сам є колишнім фехтувальником.

У своєму відкритому листі вони закликали не допускати російських спортсменів до змагань, поки триває війна РФ проти України. За їхніми словами, Міжнародна федерація фехтування (FIE), яка цього місяця проголосувала за те, щоб дозволити фехтувальникам з Росії та Білорусі повернутися до міжнародних змагань, "не виконує свого обов'язку піклуватися про спортсменів, особливо про українців".

Як нагадує агенція Associated Press, до минулого року президентом і головним спонсором FIE був російський мільярдер Алішер Усманов. Він пішов з цієї посади після початку повномасштабної війни, як і Станіслав Поздняков, який очолював Європейську конфедерацію фехтування. Поздняков також є президентом Олімпійського комітету РФ.

Німеччина - проти, але не бойкотуватиме Олімпіаду

Також сьогодні Німецька олімпійська спортивна конфедерація (DOSB), яку свого часу очолював Бах, укотре виступила проти допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змаганнях через війну в Україні. Водночас там заявили, що не бойкотуватимуть Олімпійські ігри, якщо МОК ухвалить рішення про допуск.

За словами президента DOSB Томаса Вайкерта (Thomas Weikert), зараз не можна уявити участі російських і білоруських спортсменів. "Якщо МОК вирішить інакше, що здається ймовірним, тоді ми вважаємо, що для спортсменів з цих країн повинні застосовуватися певні умови для старту", - цитує його агентство dpa. Зокрема, на думку Вайкерта, до змагань не повинні допускатися російські військові, а також росіянам і білорусам не можна дозволяти носити національну символіку.

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