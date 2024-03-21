Президент МОК Томас Бах став жертвою російських пранкерів

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив у четвер, 21 березня, що його президент Томас Бах (Thomas Bach) став жертвою пранкерів.

Як повідомила пресслужба МОК, йому зателефонувала "людина, яка представилася головою Комісії Африканського Союзу", бажаючи обговорити заяву про політизацію спорту.

"Схоже, стався новий інцидент у російській кампанії з дезінформації та наклепу проти МОК і його президента. Фейкові дзвінки нібито від Комісії Африканського союзу, схоже, були зроблені тією самою групою, яка вже атакувала низку світових політичних лідерів та інших високопоставлених осіб у такий самий спосіб", - ідеться в заяві олімпійського органу.

Громадяни РФ Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров, більш відомі як пранкери "Вован і Лексус", неодноразово розігрували політиків і знаменитостей, часто представляючись представниками Африканського Союзу. Наприклад, прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні та міністра економіки Німеччини Роберта Габека (Robert Habeck). Росіяни часто провокують співрозмовників робити політичні заяви, зокрема щодо України, які в подальшому тиражують російські пропагандистські ЗМІ.

Запис розмови з Бахом вони поки не оприлюднювали. МОК також не деталізував, про що саме йшлося.

МОК звинуватив Росію в політизації спорту

19 березня МОК вирішив не пускати російських спортсменів на церемонію відкриття літніх Олімпійських ігор, хоча в самих змаганнях дозволив брати участь тим атлетам з РФ, які не підтримували публічно війну проти України - під нейтральним прапором.

Того ж дня МОК звинуватив Росію в "політизації спорту" - через підготовку тією "альтернативи" Олімпіаді - "Ігор дружби". Комітет закликав спортивний світ відмовитися від будь-якої участі та підтримки цього заходу.

РФ закинула Баху "неонацизм", що МОК назвав "дном"

20 березня речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що "ці рішення демонструють, наскільки далеко МОК відійшов від заявлених принципів, і скотився до расизму і неонацизму".

Речник МОК Марк Адамс у відповідь сказав, що "пов'язувати Баха, його національність (німець. - Ред.) і Голокост в цьому контексті - нове дно", і що "це виходить за рамки всього, що є прийнятним".