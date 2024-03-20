РФ звинуватила МОК у "неонацизмі" та пригрозила Маску атакою

У Міжнародному олімпійському комітеті назвали заяву речниці МЗС Росії Марії Захарової "новим дном". Ілон Маск на її слова поки не реагував.

Росія звинуватила Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у "расизмі та неонацизмі". Відповідну заяву зробила в середу, 20 березня, речниця міністерства закордонних справ (МЗС) РФ Марія Захарова.

Днем раніше МОК не допустив російських і білоруських спортсменів до церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор, хоча в самих змаганнях ті зможуть брати участь як "нейтральні спортсмени" за низки умов. При цьому МОК звинуватив Росію в "політизації спорту" - через підготовку тією "альтернативи" Олімпіаді - "Ігор дружби", та закликав закликав спортивний світ "відмовитися від будь-якої участі та підтримки" цього заходу.

"Ці рішення демонструють, наскільки далеко МОК відійшов від заявлених принципів, і скотився до расизму і неонацизму", - заявила Захарова.

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МОК: Росія пробила нове дно

На її слова вже відреагували в МОК.

"Це виходить за рамки всього, що є прийнятним. Пов'язувати президента (МОК Томаса Баха), його національність (німець) і Голокост в цьому контексті - нове дно", - цитує речника комітету Марка Адамса агенція AFP.

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РФ пригрозила атакувати SpaceX

Захарова на тому ж брифінгу пригрозила компанії американського мільярдера Ілона Маска SpaceX через її участь у розбудові мережі Starshield з сотень супутників-шпигунів для спецслужб США.

За словами речниці російського МЗС, такі системи "стануть законною мішенню для заходів у відповідь, в тому числі військових".

Маск чи SpaceX поки ніяк не реагували на її заяву.

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Кремль грозить ЄС судами за вилучення доходів від активів РФ

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков обурився планами Європейського Союзу скерувати 90 відсотків доходів від заморожених активів РФ на зброю для України, назвавши це "бандитизмом і крадіжкою".

Речник Володимира Путіна заявив, що це нібито зруйнує репутацію Європи як надійного гаранта прав власності, та пригрозив, що такий крок призведе до багаторічних судових розглядів.

Це питання лідери ЄС розглядатимуть на саміті 21-22 березня, однак, за даними DW, рішення можуть не ухвалити - через спротив Угорщини.