SpaceX будує супутникову мережу для спецслужб США - ЗМІ

Мережа будується підрозділом SpaceX Starshield в рамках контракту на 1,8 мільярда доларів, пише агентство Reuters. У разі успіху це дозволить США швидко виявляти потенційні цілі майже в будь-якій точці Землі.

Компанія SpaceX підприємця Ілона Маска будує мережу з сотень супутників-шпигунів для Національного офісу рекогностування (NRO) - частини розвідувальної системи США, яка керує такими супутниками. Про це у суботу, 16 березня, з посиланням на п'ять неназваних джерел повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що мережа будується бізнес-підрозділом SpaceX Starshield в рамках контракту на 1,8 мільярда доларів, підписаного в 2021 році з NRO. Як пише Reuters, проєкт передбачає створення шпигунської системи з сотень супутників, здатних знімати Землю і працювати на низьких орбітах. При цьому мережа Starshield буде відокремлена від Starlink - системи з близько 5500 супутників, що забезпечують інтернет для широкого кола споживачів.

Втім, терміни запуску нової мережі супутників поки не відомі. За словами джерел, з 2020 року на орбіту вже було запущено близько десятка прототипів супутників на ракетах Falcon 9 компанії SpaceX.

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Мережа буде стійкою до атак космічних держав

У разі успіху ця програма значно розширить можливості американського уряду і військових швидко виявляти потенційні цілі майже в будь-якій точці земної кулі, наголошує агентство. В NRO роботу над проєктом визнали, однак відмовилися коментувати ступінь залученості SpaceX. "Національний офіс рекогностування розробляє найпотужнішу, найрізноманітнішу і найстійкішу космічну систему розвідки, спостереження і рекогностування, яку коли-небудь бачив світ", - наголосили в NRO.

Стійкість Starshield, передовсім, планується зробити до атак з боку сучасних космічних держав. Раніше Пентагон попереджав про загрози космічної зброї з боку Росії, яка може вивести з ладу цілі супутникові мережі. Також Китай планує розпочати будівництво власних супутникових угруповань, наголошує Reuters.

Уряд США та SpaceX співпрацюють вже давно. Так, Пентагон використовує ракети компанії для запуску військових вантажів у космос. Втім, нещодавно Маск наразився на критику через інформацію про те, що російські війська використовують термінали Starlink.

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Американсьткі законодавці навіть розпочали розслідування, аби перевірити, чи вжила SpaceX достатніх заходів, щоб запобігти використанню терміналів армією РФ у війні проти України.