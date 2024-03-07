Starlink в армії РФ: в Конгресі вимагають пояснень SpaceX

Ймовірне використання військовими РФ терміналів Starlink на окупованих територіях України становить загрозу не лише для українців, але й для США, кажуть конгресмени-демократи. Вони хочуть, щоб SpaceX роз'яснила ситуацію.

Члени Демократичної партії у Палаті представників Конгресу США Джеймі Раскін і Роберт Гарсія надіслали листа до компанії SpaceX Ілона Маска, у якому вимагають повідомити про наявні скарги щодо ймовірного незаконного придбання терміналів супутникового інтернету Starlink, зокрема, у окупованих Росією регіонах України, повідомило у четвер, 7 березня, видання The Washington Post.

Вони зазначили, що стурбовані інформацією представників української розвідки про те, що російські війська використовують Starlink. Тому законодавці розпочали розслідування, аби перевірити, чи вжила SpaceX достатніх заходів, щоб запобігти використанню терміналів армією РФ у війні проти України.

Конгресмени попередили керівництво SpaceX, що ймовірне використання росіянами Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життям українців і національній безпеці США". Раскін і Гарсія також зауважили, що це викликає "додаткові питання" щодо ефективності запобіжних заходів компанії, дотримання нею санкцій США та експортного контролю.

Вони хочуть дізнатися, яких заходів вжила SpaceX аби попередити незаконне придбання Росією терміналів, та як вона співпрацює з регуляторними органами США для запобігання незаконній торгівлі ними.

Законодавці лише починають своє розслідування, але вони планують зв'язатися з Пентагоном та іншими відомствами, яких можуть торкатися зазначені питання. "Вкрай важливо, щоб Росія була позбавлена будь-якої торгівлі, яка розширює можливості її військових", - наголосили вони.

ГУР повідомляла про використання Starlink армією РФ

Про те, що використання російськими військами терміналів Starlink "починає набирати системного характеру" на окупованих територіях повідомив представник головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов у першій половині лютого.

Пізніше у ГУР уточнили, що росіяни закуповують Starlink через арабські країни і оприлюднили перехоплення розмов військових РФ, які підтверджують цю інформацію.

У SpaceX запевнили, що не ведуть бізнесу з урядом РФ чи з російськими військовими. Водночас у компанії пообіцяли: якщо отримають підтверджену інформацію про використання терміналів підсанкційною або неавторизованою стороною, то розслідують це і вживуть заходів для їхньої деактивації.

Згодом Ілон Маск заявив, що "наскільки нам відомо, жоден Starlink не продавався прямо чи опосередковано Росії".