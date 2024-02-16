Росія створює космічну протисупутникову зброю - Білий дім

США дуже серйозно сприймають плани РФ щодо створення протисупутникової зброї, але безпосередньої загрози безпеці немає, заявили в адміністрації Байдена.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Росія розробляє протисупутникову зброю, яку можна використовувати в космосі.

За його словами, ця зброя ще не розгорнута і безпосередньої загрози безпеці немає, але США ставляться з усією серйозністю до цих планів РФ.

"Хоча я обмежений у тому, що можу говорити про специфічний характер цієї загрози, я можу підтвердити, що вона пов'язана з протисупутниковим потенціалом, який розробляє Росія", - сказав Кірбі на брифінгу ввечері 15 лютого. Він додав, що не йдеться про зброю, яку "можна використовувати для атак на людей або заподіяння фізичних руйнувань тут, на Землі", та запевнив, що діяльність Росії щодо створення нового "воєнного потенціалу" перебуває під наглядом.

Президент США Джо Байден вже віддав розпорядження щодо низки початкових заходів, зокрема щодо прямих дипломатичних контактів з Росією, а також з союзниками США в тих країнах, інтереси яких можуть бути порушені.

Як повідомляє dpa, раніше того ж дня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) під час зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Брюсселі закликав внести ясність у питання про нову потенційну російську загрозу. "Наявні дані дуже, дуже нові, принаймні для мене", - зазначив Пісторіус і додав, що отримана інформація обговорюється союзниками.

14 лютого голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер заявив про "серйозну загрозу національній безпеці" та звернувся до Байдена з вимогою "розсекретити всю інформацію, що стосується цієї загрози". Спікер Палати представників Майк Джонсон закликав американців не піддаватися паніці через повідомлення про загрозу національній безпеці США.

Видання The New York Times повідомило, що Вашингтон поінформував Конгрес і своїх союзників у Європі про розвідувальні дані щодо того, що нові можливості Росії в сфері ядерного озброєння можуть становити загрозу. "Ця інформація суворо засекречена і чиновники заявили, що її не можна розсекретити", - йдеться в статті.

Тим часом у РФ заявили, що звинувачення в розробці ядерної космічної зброї для розгортання в космосі є "хитрощами" для того, щоб у США скоріше прийняли закон про допомогу Україні.

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