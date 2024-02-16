Без допомоги Україні: Палата представників пішла на канікули

Білий дім наголосив, що без надання ЗСУ боєприпасів є загроза втрати Авдіївки. Але Майк Джонсон не поставив на голосування Палати представників США виділення допомоги Україні та оголосив перерву в роботі до кінця лютого.

Спікер Палати представників (нижньої палати Конгресу, в якій більшість мають представники Республіканської партії) США Майк Джонсон оголосив 15 лютого майже двотижневу перерву в роботі без винесення на голосування закону про допомогу Україні.

Сенат (верхня палата Конгресу, в якій більшість мають представники Демократичної партії) схвалив виділення Україні 60 мільярдів доларів 13 лютого. Джонсон заявив, що Сенат не врахував вимог республіканців щодо запровадження цим же законом жорсткіших заходів безпеки на американсько-мексиканському кордоні, тому не поставить документ на голосування.

Палата представників повернеться до роботи 28 лютого, повідомляє The Hill .

Президент США Джо Байден заявив, що Білий дім "місяцями працював з двопартійною групою сенаторів, щоб запропонувати найсуворішу та найсправедливішу угоду про кордон в історії", але "республіканці в Конгресі разок на неї поглянули, вбили та втекли".

"Для них ніколи не йшлося про кордон. Йшлося про політичну гру", - написав Байден у соціальній мережі Х. Президент наголосив, що "нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута".

Читайте також: Трамп закликав республіканців саботувати угоду з підтримкою України

Білий дім: Без надання ЗСУ зброї є загроза втрати Авдіївки

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі наголосив, що через Конгрес, який досі не ухвалив надання допомоги Україні, "США не змогли надати Збройним силам України артилерійські снаряди, яких ті відчайдушно потребують", зокрема в Авдіївці, де ситуація - критична.

"Авдіївка ризикує потрапити під контроль Росії. Значною мірою це відбувається через те, що в українських військових на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси", - сказав він на брифінгу та додав, що у такий момент "ціна бездіяльності Конгресу є надзвичайною".

"Нам потрібно, щоб Конгрес без подальших зволікань ухвалив закон. Якщо республіканці Палати представників найближчим часом не вживуть дій - те, що зараз відбувається в Авдіївці, цілком може статися деінде на цьому фронті. Отже, знову ж таки, нам потрібно, щоб Конгрес діяв негайно", - наголосив Кірбі.

Читайте також: В Авдіївці ситуація складна - ЗСУ