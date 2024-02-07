Кулеба про допомогу США: Гостросюжетний детектив

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що деякі сценарії розвитку ситуації з голосуванням Конгресу США за допомогу Україні нагадують гостросюжетний детектив. Про це він сказав у середу, 7 лютого, на спільній пресконференції з головним дипломатом Європейського Союзу Жозепом Боррелем у Києві.

"Я вчора вночі отримав останній звіт з Вашингтона про можливі сценарії розвитку подій. Деякі сценарії нагадують гостросюжетний детектив - усе дуже заплутано, залежить від багатьох факторів, і може рухатися прямо, вліво, вправо", - цитує Кулебу державне інформаційне агентство "Укрінформ".

За його словами, "все настільки міцно заплуталося там всередині, що конгресменам і сенаторами самим треба визначитися з якимось базовим сценарієм руху".

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Водночас, на думку Кулеби , в цьому є і позитивна новина, адже "всі шукають рішення". "Тобто дискусія не сфокусована на тому, як це рішення не ухвалити, а сфокусована на тому, як ухвалити це рішення якнайшвидше", - сказав він.

Міністр запевнив, що Україна щодня працює з американською стороною, але "в основному - непублічно", бо у вирішенні цієї проблеми "замішані питання внутрішньої політики, зокрема щодо кордону".

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Нагадаємо, що боротьба між демократами та республіканцями довкола питання допомоги Україні точиться з жовтня. Тоді Білий дім запропонував Конгресу погодити надання Україні додатково 60 мільярдів доларів, однак республіканці не погоджуються та вимагають пов'язати законопроєкт з виділенням додаткових коштів на вирішення внутрішніх проблем - зміцнення кордону США з Мексикою та обмеження масштабів нелегальної міграції. Тим часом гроші на допомогу Україні, затверджені в американському бюджеті, вичерпались.

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