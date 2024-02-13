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Сенат США схвалив виділення 60 млрд доларів для України

Степан Смишляєв
13 лютого 2024 р.

Верхня палата Конгресу США схвалила законопроєкт, який передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів для України. Його ще має підтримати Палата представників, де більшість мають скептично налаштовані республіканці.

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Прапор України перед будівлею Капітолію у Вашингтоні
Сенат США схвалив законопроєкт, який передбачає виділення 60 мільярдів доларів для України. Тепер черга за Палатою представниківФото: Roberto Schmidt/Getty Images

Сенат Конгресу США у вівторок, 13 лютого, схвалив законопроєкт, який передбачає виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі понад 95 мільярдів доларів, зокрема понад 60 мільярдів - на підтримку України, 14,1 мільярда - на допомогу Ізраїлю, 4,83 мільярда - на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, повідомляє Reuters.

Також у законопроєкті закладено 9,15 мільярда доларів на гуманітарну допомогу цивільним у Секторі Гази та на Західному березі річки Йордан, в Україні та інших зонах конфлікту по всьому світу.

Законодавці схвалили цей документ 70 голосами проти 29, що перевищило поріг у 60 голосів, необхідний для ухвалення проєкту.

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Проблемний розгляд у Палаті представників

Тепер цей документ має схвалити Палата представників Конгресу США, де, на відміну від Сенату, більшість складають республіканці. Спікер Палати представників Майк Джонсон уже назвав його "свідомо непрохідним". Причина в тому, що в актуальній редакції документа не прописано витрат на посилення прикордонного контролю на південному кордоні США, на чому наполягає Республіканська партія.

"Республіканці в Палаті представників із самого початку обговорення чітко дали зрозуміти, що будь-який так званий додатковий закон про національну безпеку має визнавати, що національна безпека починається на нашому власному кордоні", - цитує слова Джонсона агентство AFP.

Думки сенаторів-республіканців щодо перспектив документу розділилися. Так, сенатор від Флориди Рік Скотт вважає, що законопроєкт "ніколи не буде прийнятий у Палаті представників". Втім, його колега по партії Джон Тун припустив, що він може бути ухвалений зі змінами. 

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Зеленський: Допомога Україні - безпека для американців

Президент України Володимир Зеленський подякував сенаторам "які підтримали продовження допомоги Україні в нашій боротьбі за свободу, демократію та цінності, що мають для нас усіх величезне значення".

"Нам в Україні подальша допомога США дає змогу рятувати людські життя від російського терору. Це означає, що життя в наших містах триватиме й переможе війну", - написав він у соцмережі X.

Зеленський додав, що американська допомога наближає справедливий мир в Україні та "відновлює глобальну стабільність, що сприятиме більшій безпеці та процвітанню для всіх американців і всього вільного світу".

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