Росія отримує Starlink для фронту з арабських країн - ГУР

Згідно перехоплених розмов росіян, вони отримують термінали Starlink для війни проти України з арабських країн, повідомляє ГУР.

Росіяни закуповують термінали супутникового інтернету Starlink для використання у війні проти України через арабські країни, повідомило у вівторок, 13 лютого, головне управління розвідки міністерства оборони України з посиланням на радіоперехоплення розмов російських військових.

За словами одного із військових, запис розмови якого оприлюднило ГУР, "араби привозять все: проводи, вайфай, роутер". Виходячи з перехоплення, вартість закупівлі пристрою Starlink росіяни оцінюють у 200 тисяч рублів (близько 2200 доларів). На офіційному сайті Starlink ціни на обладнання починаються від 589 доларів.

Маск заперечує опосередкований продаж Starlink Росії

Уперше про те, що росіяни використовують Starlink у війні проти України ГУР повідомило минулого тижня. За даними профільного видання "Мілітарний", вони отримують термінали через "паралельний імпорт", їх закуповують підставні особи у третіх країнах. У самій Росії "старлінки" не працюють, але функціонують на окупованих територіях України.

Після цього компанія-виробник Starlink SpaceX запевнила, що не веде бізнесу з урядом РФ чи з російськими військовими. Водночас у компанії пообіцяли: якщо отримають підтверджену інформацію про використання терміналів підсанкційною або неавторизованою стороною, то розслідують це і вживуть заходів для їхньої деактивації.

Пізніше власник SpaceX Ілон Маск заявив, що "наскільки нам відомо, жоден Starlink не продавався прямо чи опосередковано Росії".