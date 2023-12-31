КНДР хоче запустити ще три супутники-шпигуни у 2024 році

Учасники партійних зборів в КНДР вважають, що війна "може спалахнути на Корейському півострові в будь-який момент". У 2024-му країна також планує створити безпілотники, розвивати засоби РЕБ, ядерні і ракетні сили.

Північна Корея у 2024 році планує запустити ще три супутники-шпигуни, створити безпілотні літальні апарати, розвивати засоби радіоелектронної боротьби, а також посилювати ядерні і ракетні сили. Про це оголосили на річних зборах правлячої партії КНДР, пише у неділю, 31 грудня, агенція AFP із посиланням на державні ЗМІ КНДР.

У своїй промові наприкінці п'ятиденних зборів 30 грудня лідер КНДР Кім Чен Ин звинуватив США у створенні "різних форм військової загрози" і наказав своїм збройним силам підтримувати "переважну здатність до військового реагування", повідомило державне Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

Як пише KCNA, учасники наради дійшли висновку, що "доконаним фактом є те, що війна може спалахнути на Корейському півострові в будь-який момент через нерозважливі кроки ворогів для вторгнення в КНДР".

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Цього місяця Вашингтон розмістив атомний підводний човен у південнокорейському портовому місті Пусан і підняв у повітря свої дальні бомбардувальники під час навчань з Сеулом і Токіо, намагаючись стримати Пхеньян, зауважує Reuters.

Розгортання Америкою стратегічних озброєнь у КНДР розцінили як "умисні кроки, що провокують ядерну війну". За словами Кіма, військові "повинні швидко реагувати на будь-яку можливу ядерну кризу і постійно прискорювати підготовку до великої події з придушення всієї території Південної Кореї шляхом мобілізації всіх фізичних засобів і сил, включно з ядерними силами в разі потреби".

Кім: КНДР більше не прагнутиме примирення з Сеулом

Лідер КНДР наголосив, що більше не прагнутиме примирення і возз'єднання з Південною Кореєю, відзначивши "неконтрольовану кризу", яку, за його твердженнями, нібито спровокували Сеул і Вашингтон.

На думку Кіма, було б помилкою розглядати Південну Корею, "яка публічно визначила нас як "головного ворога"... як партнера по примиренню і возз'єднанню". Він також наказав розробити заходи з реорганізації відомств, що займаються транскордонними справами, щоб "докорінно змінити принцип".

Цього року Пхеньян успішно запустив розвідувальний супутник, закріпив свій статус ядерної держави в конституції і провів випробувальний запуск найсучаснішої міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) у своєму арсеналі, нагадує агенція.

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