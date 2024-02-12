Маск про продаж Росії Starlink: Категорична неправда

Компанія SpaceX не продавала РФ термінали Starlink, запевнив Ілон Маск. "Жоден Starlink не продавався прямо чи опосередковано Росії", стверджує Маск.

Американський підприємець Ілон Маск наголошує, що його компанія SpaceX не продавала Росії термінали супутникового інтернету Starlink. "Наскільки нам відомо, жоден Starlink не продавався прямо чи опосередковано Росії", - написав він у соцмережі X у неділю, 11 лютого.

У коментарях до цього допису він також зауважив: "Навіть якщо Путін назвав мене розумною людиною, я не дам йому термінали Starlink".

Таким чином Маск відреагував на інформацію головного управління розвідки міністерства оборони України про те, що війська РФ використовують на фронті ці термінали. Втім, українські розвідники не стверджували, що росіяни отримують Starlink безпосередньо від компанії SpaceX.

За даними профільного українського видання "Мілітарний", росіяни отримують термінали Starlink через "паралельний імпорт". Їх закуповують підставні особи у третіх країнах. У самій Росії "старлінки" не працюють, але функціонують на окупованих територіях України.

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Раніше у SpaceX пообіцяли: якщо отримають підтверджену інформацію про використання терміналів підсанкційною або неавторизованою стороною, то розслідують це і вживуть заходів для їхньої деактивації.

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