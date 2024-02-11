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ГУР надало докази застосування Starlink армією РФ в Україні

Дмитро Шварц
11 лютого 2024 р.

Українська розвідка оприлюднила перехоплення розмови російських військових, які обговорюють успішне застосування на фронті "старлінків".

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Український військовий відстежує зображення, передані розвідувальними дронами за допомогою технології Starlink, позицій російських військ на Донбасі для подальших ударів артилерії
Український військовий відстежує позиції російських військ на Донбасі за допомогою технології StarlinkФото: Lev Radin/Pacific Press/picture alliance

Головне управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України оприлюднило в неділю, 11 лютого, аудіозапис нібито перехопленої розмови російських військових, які обговорюють застосування на фронті супутникового інтернету Starlink компанії Ілона Маска SpaceX.

Як стверджують розвідники, на записі чутно розмову військових 83-ої окремої десантно-штурмової бригади РФ, яка діє в Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.

"Так, так, зробили, вони застосунок встановили, усім пояснив, Starlink працює, інтернет є", - каже один із них. А згодом на уточнююче запитання відповідає, що "по мостах інтернет є". 

Напередодні представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що російська армія використовує Starlink на окупованих територіях України, і "це починає набирати системного характеру".

За даними профільного видання "Мілітарний", росіяни отримують термінали Starlink через "паралельний імпорт". Їх закуповують підставні особи у третіх країнах. У самій Росії "старлінки" не працюють, але функціонують на окупованих територіях України.

У SpaceX заявили, що не ведуть жодних справ з урядом РФ чи з російськими військовими, ніколи не продавали Starlink у Росії та не відправляли обладнання в РФ. У компанії додали, що якщо отримають підтверджену інформацію про використання "старлінків" підсанкційними чи неавторизованими сторонами, то розслідують це і вживуть заходів для дезактивації терміналів.

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Ілон Маск контролює інтернет за допомогою Starlink?