ГУР надало докази застосування Starlink армією РФ в Україні

Головне управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України оприлюднило в неділю, 11 лютого, аудіозапис нібито перехопленої розмови російських військових, які обговорюють застосування на фронті супутникового інтернету Starlink компанії Ілона Маска SpaceX.

Як стверджують розвідники, на записі чутно розмову військових 83-ої окремої десантно-штурмової бригади РФ, яка діє в Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.

"Так, так, зробили, вони застосунок встановили, усім пояснив, Starlink працює, інтернет є", - каже один із них. А згодом на уточнююче запитання відповідає, що "по мостах інтернет є".

Напередодні представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що російська армія використовує Starlink на окупованих територіях України, і "це починає набирати системного характеру".

За даними профільного видання "Мілітарний", росіяни отримують термінали Starlink через "паралельний імпорт". Їх закуповують підставні особи у третіх країнах. У самій Росії "старлінки" не працюють, але функціонують на окупованих територіях України.

У SpaceX заявили, що не ведуть жодних справ з урядом РФ чи з російськими військовими, ніколи не продавали Starlink у Росії та не відправляли обладнання в РФ. У компанії додали, що якщо отримають підтверджену інформацію про використання "старлінків" підсанкційними чи неавторизованими сторонами, то розслідують це і вживуть заходів для дезактивації терміналів.

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