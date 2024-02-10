ГУР: війська РФ почали використовувати Starlink в Україні

Російська армія використовує Starlink Ілона Маска на фронті, і це явище стає системним, підтвердили в українській розвідці. SpaceX обіцяє відключити термінали, якщо це підтвердиться.

У Головному управлінні розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України в суботу, 10 лютого, підтвердили, що російська армія використовує системи супутникового інтернету Starlink компанії Ілона Маска SpaceX.

"Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру", - сказав у коментарі "Лізі" представник ГУР Андрій Юсов .

За даними профільного видання "Мілітарний ", росіяни отримують термінали Starlink через "паралельний імпорт". Їх закуповують підставні особи у третіх країнах. У самій Росії "старлінки" не працюють, але функціонують на окупованих територіях України.

Представник міністерства оборони США (Пентагон) Джефф Юрґенсен підтвердив виданню Defense One , що американські посадовці знають про ці повідомлення, але переадресував питання українським партнерам для отримання оперативної інформації.

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Що кажуть в SpaceX

У SpaceX наголосили, що не ведуть жодних справ з урядом РФ чи з російськими військовими.

"SpaceX ніколи не продавала Starlink у Росії, а також не відправляла обладнання в Росію. Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів", - заявили в компанії.

Там також додали, що якщо отримають підтверджену інформацію про використання Starlink підсанкційною або неавторизованою стороною, то розслідують це і вживуть заходів для дезактивації терміналів.

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