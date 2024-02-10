ГУР: війська РФ почали використовувати Starlink в Україні

ГУР: війська РФ почали використовувати Starlink в Україні10 лютого 2024 р.
У Головному управлінні розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України в суботу, 10 лютого, підтвердили, що російська армія використовує системи супутникового інтернету Starlink компанії Ілона Маска SpaceX.
"Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру", - сказав у коментарі "Лізі" представник ГУР Андрій Юсов.
За даними профільного видання "Мілітарний", росіяни отримують термінали Starlink через "паралельний імпорт". Їх закуповують підставні особи у третіх країнах. У самій Росії "старлінки" не працюють, але функціонують на окупованих територіях України.
Представник міністерства оборони США (Пентагон) Джефф Юрґенсен підтвердив виданню Defense One, що американські посадовці знають про ці повідомлення, але переадресував питання українським партнерам для отримання оперативної інформації.
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Що кажуть в SpaceX
У SpaceX наголосили, що не ведуть жодних справ з урядом РФ чи з російськими військовими.
"SpaceX ніколи не продавала Starlink у Росії, а також не відправляла обладнання в Росію. Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів", - заявили в компанії.
Там також додали, що якщо отримають підтверджену інформацію про використання Starlink підсанкційною або неавторизованою стороною, то розслідують це і вживуть заходів для дезактивації терміналів.
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