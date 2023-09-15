Через Starlink в Україні: Сенат США "зайнявся" Ілоном Маском

Після скандалу зі зривом операції ЗСУ через відмову Ілона Маска задовольнити запит України на підключення Starlink біля Криму комітет Сенату зі збройних сил занепокоївся впливом мільярдера на національну безпеку США.

Комітет Сенату США з питань збройних сил досліджує обставини рішення мультимільярдера, генерального директора компанії SpaceX Ілона Маска не розширювати дію приватної супутникової мережі інтернету Starlink біля анексованого Росією Криму на запит України, повідомляє в п'ятницю, 15 вересня, видання Bloomberg.

Повідомлення про використання Starlink викрили "серйозні питання відповідальності за національну безпеку, і комітет займається цим питанням", заявив голова комітету Джек Рід.

"Комітет активно досліджує це питання з усіх боків. Ні Ілон Маск, ні будь-яка інша приватна особа не можуть мати вирішального слова, коли йдеться про національну безпеку США", - наголосив він.

Раніше троє сенаторів-членів комітету направили міністру оборони США Ллойду Остіну запит з питанням, чому саме Маск, а не американський уряд, вирішує, коли Україна може використовувати супутникову мережу. "Ми глибоко стурбовані здатністю і готовністю SpaceX перервати свої послуги за примхою Маска та обмежити самооборону суверенної країни, фактично на захист російських інтересів", - йдеться у листі демократів.

Маск утік від питання про вплив на долю українців

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк раніше заявив, що не дозволивши українським дронам знищити частину російського військового флоту Маск фактично дозволив РФ обстрілювати ракетами "Калібр" українські міста та вбивати цивільних і дітей. "Це ціна за коктейль з невігластва та великого его", - писав він у соціальних мережах.

13 вересня кореспондент Sky News запитав у Маска, "чи вартують його невігластво та его життів українців". Мільярдер проігнорував це запитання, як і питання про те, "чи цінує він, що президент Росії Володимир Путін назвав його видатним" після цього. Маск мовчки попрямував до свого автомобіля Tesla.

Читайте також: Маск полегшив поширення роспропаганди на платформі X - ЄС

Маск пояснював зрив операції ЗСУ в Криму санкціями США

Напередодні зі свіжої біографії Маска стало відомо, що в 2022 році він наказав відключити Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на флот РФ у Севастополі за допомогою надводних дронів. Автор біографії пояснив це рішення страхом Маска перед ядерним ударом Росії у відповідь. Мільярдера цим нібито жахав посол РФ у США Анатолій Антонов.

Згодом Маск заявив, що не вимикав сервіс, бо той і не був там активований, але запит Києва на його підключення не задовольнив. Він пояснив це тим, що "SpaceX стала б явною співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту". На його думку, використання Starlink у Криму могло б створити "міні-Перл-Харбор".

Пізніше Маск аргументував відмову Україні американськими санкціями проти РФ. Якби про підключення попросив президент США Джо Байден, він би погодився, запевнив мільярдер.

Читайте також: Зрив операції в Криму через Starlink: Федоров за публікацію переписки з Маском