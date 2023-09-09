Зрив атаки на Крим: Федоров за публікацію переписки з Маском

Ілон Маск передав своєму біографу листування з Михайлом Федоровим, чим здивував останнього. Втім після розголосу історії про зрив української операції в Криму через Starlink міністр не проти оприлюднення.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров не проти публікації його приватного листування з керівником SpaceX Ілоном Маском у біографічній книзі американського мільярдера.

"Я офіційно даю дозвіл на публікацію моєї історії переписки з Ілоном Маском у новій книзі про нього. Чесно кажучи, я з нетерпінням чекаю на книгу", - написав Федоров у соціальній мережі Х ввечері п'ятниці, 8 вересня. Книгу почнуть продавати 12 вересня.

Маск без дозволу Федорова дав своєму біографу переписку з ним

Перед цим видання Financial Times (FT) повідомило, що Маск передав своєму біографу приватні повідомлення від Федорова без його дозволу. Йдеться про торішнє листування щодо супутникового зв'язку Starlink.

"Це не дуже красиво. Я ніколи не оприлюднював і не розповідав про наше листування публічно", - відреагував Федоров. FT пише, що міністр був "шокований" новиною, але сказав, що оскільки повідомленням уже рік, їхня публікація не матиме оперативних наслідків.

За його словами, Маск сказав йому, що вимкнув Starlink на лінії фронту на південному сході України, коли Федоров попросив його увімкнути зв'язок у Криму та до міжнародно визнаних кордонів України. "Коли він його увімкнув, він написав, що повернув його назад", - додав міністр.

При цьому Федоров висловив подяку Маску: "Я думаю, що якби він цього не зробив, це була б катастрофа. Ми просто не змогли б так воювати, якби він цього не зробив".

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Маск підтвердив зрив операції в Криму: Став би учасником війни

Напередодні телеканал CNN отримав уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном. У ньому йдеться, що в 2022 році Маск наказав відключити сервіс Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський флот у Севастополі за допомогою надводних дронів.

Журналіст пояснює рішення Маска страхом перед ядерним ударом Росії у відповідь. Перед ухваленням рішення мільярдера нажахав цим посол Росії в США Анатолій Антонов.

Згодом сам Маск підтвердив екстрений запит української влади на підключення зв'язку на шляху до Севастополя. Мільярдер стверджує, що не вимикав сервіс, бо той і не був там активований, але підтверджує, що прохання Києва не задовольнив. "Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, що стояв на якорі. Якби я погодився на їхній запит, то SpaceX стала б явною співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту", - заявив мільярдер.

При цьому він додав, що "обидві сторони повинні погодитися на перемир'я", бо "з кожним днем все більше українських і російських молодих людей гинуть, щоб отримати та втратити невеликі частини землі, коли кордони майже не змінюються". "Це не варте їхніх життів", - заявив Маск.

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ГУР МО: Треба перевіряти інформацію про Ілона Маска

У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України заявили, що "інформацію про те, що Маск начебто відключив Starlink, потрібно перевіряти кілька разів, можливо, призначити певну групу, яка вивчатиме це питання".

"Тому що потужна інформаційна кампанія і потужний інформаційний ресурс, який використовується РФ, досить сильно впливає на подачу інформації, коментарі та оцінки", - заявив в ефірі національного телемарафону представник розвідки Вадим Скібіцький.

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