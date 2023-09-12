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ТехнологіїСполучені Штати Америки

Скандал із Starlink в Криму: у Сенаті хочуть розслідування

Степан Смишляєв
12 вересня 2023 р.

У комітеті Сенату США зі збройних сил вважають за необхідне провести розслідування щодо компанії SpaceX після того, як Ілон Маск визнав зрив операції українських підрозділів у Криму із використанням Starlink.

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Засновник SpaceX Ілон Маск
Конгрес має провести розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска, через відключення Starlink для українських підрозділів в Криму, вважає членкиня комітету Сенату США зі збройних сил Елізабет ВорренФото: Susan Walsh/AP/picture alliance/dpa

Членкиня комітету Сенату США зі збройних сил Елізабет Воррен вимагає проведення розслідування Конгресом США щодо компанії SpaceX, після того, як її засновник, мультимільярдер Ілон Маск підтвердив зрив операції українських підрозділів у Криму із використанням супутникового інтернету Starlink, повідомила в понеділок, 11 вересня, агенція Bloomberg.

"Конгресу необхідно дослідити, що саме сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішню політику проводить уряд, а не один мільярдер", - заявила Воррен.

Вона також вважає за необхідне, щоб міністерство оборони США проаналізувало свої договірні відносини з компанією.

Голова комітету Сенату США зі збройних сил Джек Рід також зазначив, що стурбований цією ситуацією, враховуючи, що зазвичай супутники контролювали уряди, а як їх використовувати - вирішували президенти.

Він додав, що зниження вартості доступу до космосу в тому числі для пусків, які стосуються національної безпеки, завдяки компанії SpaceX, є позитивним, однак за Маском "не може лишатися останнє слово, коли йдеться про національну безпеку".

Очікується, що засновник SpaceX буде серед керівників технологічних компаній галузі, які візьмуть участь у закритій зустрічі з сенаторами у середу, 13 вересня.

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Американські військові хочуть визначеності

Своєю чергою міністр Повітряних сил США Френк Кендалл зауважив, що ситуація із Starlink в Криму змушує вимагати чіткого зазначення у майбутніх військових угодах, яким чином можуть використовуватися послуги або продукти, пише AP.

"Якщо ми збираємося покладатися на комерційні архітектури або комерційні системи для оперативного використання, ми повинні мати певні гарантії, що вони будуть доступні", - наголосив він.

Кендалл додав, що інакше такі послуги або продукти можуть бути зручними і економічними у мирний час, "але не тим, на що ми можемо покластися під час війни".

SpaceX має контракт з ВПС США на допомогу у розробці ракетного корабля, який би швидко переміщував військові вантажі в зону конфлікту або надзвичайних подій, зауважує АР.

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