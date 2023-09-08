Маск підтвердив зрив атаки на Крим: Став би учасником війни

Starlink не активували в Криму, бо якби Україна атакувала російський флот, SpaceX стала б учасницею війни, каже Ілон Маск. Він вважає, що сторони мають погодитись на перемир'я, бо "невеликі шматки землі не варті життів".

Американський мультимільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск заперечив, що відключив супутниковий інтернет Starlink поблизу узбережжя Криму, що зірвало українську атаку на російський військово-морський флот у Севастополі в 2022 році.

"Регіони Starlink, про які йдеться, не були активовані. SpaceX нічого не деактивувала", - написав Маск у своїй соціальній мережі X у ніч на п'ятницю, 8 вересня.

Водночас він підтвердив, що "був екстрений запит від державних органів влади активувати Starlink на всьому шляху до Севастополя", який він відмовився задовольняти.

"Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, що стояв на якорі. Якби я погодився на їхній запит, то SpaceX стала б явною співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту", - заявив мільярдер.

Він вважає, що "обидві сторони повинні погодитися на перемир'я", бо "з кожним днем все більше українських і російських молодих людей гинуть, щоб отримати та втратити невеликі частини землі, коли кордони майже не змінюються". "Це не варте їхніх життів", - заявив Маск.

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CNN: Маск зірвав атаку України на російський флот

Напередодні американський телеканал CNN повідомив, що у 2022 році Маск наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський флот у Севастополі за допомогою надводних дронів.

Канал отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, яка офіційно надійде в продаж 12 вересня. У ній журналіст пояснює рішення Маска страхом перед ядерним ударом Росії у відповідь.

"Starlink був створений, щоб люди могли дивитися Netflix, розслаблятися, підключатися до Інтернету в школі, творити мирні справи, а не наносити удари дронами", - цитують Маска в біографії.

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