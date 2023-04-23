Маск відповів Кінгу: Пожертвував Україні 100 млн доларів
Ольга Журавльова
26 хв. тому
Кінг і Маск влаштували публічну суперечку щодо пожертв Україні. Письменник закликав мільярдера передати гроші, наприклад фонду Притули. Власник Space X прозвітував про свої пожертви. Київ подякував йому за Starlink.
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Американський письменник Стівен Кінг запропонував мільярдеру, власнику Twitter Ілону Маску перерахувати Україні гроші, які той витрачає на збереження "синьої галочки верифікації" в соціальній мережі.
"Я думаю, що пану Маску слід віддати мій blue check на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули, який надає послуги з порятунку життя в Україні. Це лише вісім доларів, тому, можливо, пан Маск міг би додати трохи більше", - написав Кінг у суботу, 22 квітня.
Телеведучий і волонтер Сергій Притула подякував Кінгу за "чудову ідею" та залишив під дописом посилання на сторінку фонду, куди можна жертвувати кошти.
Напередодні Twitter почав масово видаляти "сині галочки" на акаунтах тих, хто не заплатив за них. Такими позначками в соцмережі були позначені переважно облікові записи знаменитостей, політиків і журналістів для підтвердження їхньої автентичності читачам.
Маск після покупки Twitter пообіцяв спершу взагалі позбутися верифікованих статусів, бо вважає їх "системою панів і селян", але згодом запропонував продавати "сині галочки" будь-кому, хто платитиме вісім доларів на місяць, щоб запустити нові потоки доходів, окрім реклами. Після запровадження нововведень низка знаменитостей втратили ці позначки.
Водночас у деяких зірок, які не заплатили, "сині галочки" лишилися. Серед них - Кінг. Маск пояснив це тим, що платить за кількох особисто. "Тільки Шетнер, Леброн і Кінг", - сказав він, маючи на увазі баскетболіста Леброна Джеймса та актора "Зоряного шляху" Вільяма Шетнера.
Ілон Маск: Пожертвував Україні 100 мільйонів доларів
У неділю, 22 квітня, Маск відреагував на допис Кінга. У коментарях до нього він відповів, що уже пожертвував Україні 100 мільйонів доларів і відмовився від грошей міністерства оборони за оплату супутникового інтернет-сервісу Starlink в Україні. Зауважимо, що раніше Маск сам попросив у Пентагона перебрати витрати за "Старлінк", але згодом усе-таки передумав.
У Кінга Маск запитав: "Скільки пожертвували ви?". Письменниr, який давно публічно підтримує Україну, поки що не відповів на цей коментар.
Зате на ремарку Маска відреагував віце-прем'єр-міністр з інновацій та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров: "Дякую. Перед усіма розмовами про фінансування ви підтвердили мені, що в будь-якому випадку забезпечите роботу Starlink в Україні. Це було критично важливим для України. Ми вам вдячні".