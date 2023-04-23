Маск відповів Кінгу: Пожертвував Україні 100 млн доларів

Кінг і Маск влаштували публічну суперечку щодо пожертв Україні. Письменник закликав мільярдера передати гроші, наприклад фонду Притули. Власник Space X прозвітував про свої пожертви. Київ подякував йому за Starlink.

Американський письменник Стівен Кінг запропонував мільярдеру, власнику Twitter Ілону Маску перерахувати Україні гроші, які той витрачає на збереження "синьої галочки верифікації" в соціальній мережі.

"Я думаю, що пану Маску слід віддати мій blue check на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули, який надає послуги з порятунку життя в Україні. Це лише вісім доларів, тому, можливо, пан Маск міг би додати трохи більше", - написав Кінг у суботу, 22 квітня.

Телеведучий і волонтер Сергій Притула подякував Кінгу за "чудову ідею" та залишив під дописом посилання на сторінку фонду, куди можна жертвувати кошти.

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Напередодні Twitter почав масово видаляти "сині галочки" на акаунтах тих, хто не заплатив за них. Такими позначками в соцмережі були позначені переважно облікові записи знаменитостей, політиків і журналістів для підтвердження їхньої автентичності читачам.

Маск після покупки Twitter пообіцяв спершу взагалі позбутися верифікованих статусів, бо вважає їх "системою панів і селян", але згодом запропонував продавати "сині галочки" будь-кому, хто платитиме вісім доларів на місяць, щоб запустити нові потоки доходів, окрім реклами. Після запровадження нововведень низка знаменитостей втратили ці позначки.

Водночас у деяких зірок, які не заплатили, "сині галочки" лишилися. Серед них - Кінг. Маск пояснив це тим, що платить за кількох особисто. "Тільки Шетнер, Леброн і Кінг", - сказав він, маючи на увазі баскетболіста Леброна Джеймса та актора "Зоряного шляху" Вільяма Шетнера.

Ілон Маск: Пожертвував Україні 100 мільйонів доларів

У неділю, 22 квітня, Маск відреагував на допис Кінга. У коментарях до нього він відповів, що уже пожертвував Україні 100 мільйонів доларів і відмовився від грошей міністерства оборони за оплату супутникового інтернет-сервісу Starlink в Україні. Зауважимо, що раніше Маск сам попросив у Пентагона перебрати витрати за "Старлінк", але згодом усе-таки передумав.

У Кінга Маск запитав: "Скільки пожертвували ви?". Письменниr, який давно публічно підтримує Україну, поки що не відповів на цей коментар.

Зате на ремарку Маска відреагував віце-прем'єр-міністр з інновацій та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров: "Дякую. Перед усіма розмовами про фінансування ви підтвердили мені, що в будь-якому випадку забезпечите роботу Starlink в Україні. Це було критично важливим для України. Ми вам вдячні".

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