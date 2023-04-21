Профіль власника соцмережі Ілона Маска на тлі логотипа TwitterФото: Muhammed Selim Korkutata/AA/picture alliance
ТехнологіїСвіт
Twitter почав видаляти "сині галочки" тим, хто не заплатив
Аліна Коломієць
31 хв. тому
У Twitter почали видаляти верифіковані статуси тим, хто не заплатив за них. "Сині галочки" втратили Папа Римський, Дональд Трамп, Білл Гейтс, Кім Кардаш'ян і Бейонсе. Для Стівена Кінга Ілон Маск зробив виключення.
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Соціальна мережа Twitter, власником якої торік став американський мільярдер Ілон Маск, 20 квітня почала масово видаляти "сині галочки" на акаунтах тих, хто не заплатив за них.
Такими галочками в соцмережі були позначені переважно облікові записи знаменитостей, політиків і журналістів для підтвердження їхньої автентичності читачам.
Система "панів і селян": хто позбувся галочок у Twitter
Маск раніше обіцяв взагалі позбутися верифікованих статусів, бо вважає це "системою панів і селян", але зрештою запропонував продавати "сині галочки" будь-кому, хто платитиме вісім доларів на місяць, щоб запустити нові потоки доходів, окрім реклами.
Серед тих, хто втратив свої значки верифікації: Папа Римський Франциск, колишній президент США Дональд Трамп, співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, поп-виконавці Бейонсе та Джастін Бібер, пише AFP.
Подарунок від Ілона Маска: кому зробили виключення
Водночас у деяких зірок, які не заплатили, все ж таки залишилися "сині галочки". Серед них - письменник Стівен Кінг, баскетболіст Леброн Джеймс і актор Вільям Шетнер, повідомляє Reuters.
Кінг, який раніше назвав Маска жахливою кандидатурою для Twitter, написав: "У моєму акаунті написано, що я підписався на Twitter Blue. Я цього не робив. У моєму акаунті сказано, що я дав номер телефону. Я цього не робив". Маск відповів йому: "Ласкаво просимо, намасте" з емодзі зі складеними долонями.
Видання The Verge повідомило, що не заплатив за верифікацію й Джеймс, який і раніше казав, що не буде цього робити. Маск на це заявив: "Я плачу за кількох особисто".
А пізніше додав: "Тільки Шетнер, Леброн і Кінг", маючи на увазі актора "Зоряного шляху" Вільяма Шетнера, який минулого місяця поскаржився на те, що його змушують платити за збереження "синьої галочки".
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Тим часом у п'ятницю, 21 квітня, Twitter видалив нещодавно видані позначки "державне" та "фінансується державою" з акаунтів низки ЗМІ. Серед них - американське національне громадське радіо NPR, канадська телерадіомовна корпорація (CBC), китайське інформаційне агентство "Сіньхуа" та російський канал RT.
Днями NPR і CBC припинили писати в соцмережі, аргументуючи це тим, що їхній тег неточно відображає структуру управління.
Позначка "афілійоване з державою" зникла також із облікового запису британського суспільного мовника BBC, яку йому присвоїли на початку квітня. Минулого тижня Маск заявив, що Твіттер хоче бути "правдивою і точною" компанією, тож розглядає можливість зміни назви, наприклад, на "спонсоруюється громадськістю".