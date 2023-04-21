Twitter почав видаляти "сині галочки" тим, хто не заплатив

У Twitter почали видаляти верифіковані статуси тим, хто не заплатив за них. "Сині галочки" втратили Папа Римський, Дональд Трамп, Білл Гейтс, Кім Кардаш'ян і Бейонсе. Для Стівена Кінга Ілон Маск зробив виключення.

Соціальна мережа Twitter, власником якої торік став американський мільярдер Ілон Маск, 20 квітня почала масово видаляти "сині галочки" на акаунтах тих, хто не заплатив за них.

Такими галочками в соцмережі були позначені переважно облікові записи знаменитостей, політиків і журналістів для підтвердження їхньої автентичності читачам.

Система "панів і селян": хто позбувся галочок у Twitter

Маск раніше обіцяв взагалі позбутися верифікованих статусів, бо вважає це "системою панів і селян", але зрештою запропонував продавати "сині галочки" будь-кому, хто платитиме вісім доларів на місяць, щоб запустити нові потоки доходів, окрім реклами.

Серед тих, хто втратив свої значки верифікації: Папа Римський Франциск, колишній президент США Дональд Трамп, співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, поп-виконавці Бейонсе та Джастін Бібер, пише AFP.

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Подарунок від Ілона Маска: кому зробили виключення

Водночас у деяких зірок, які не заплатили, все ж таки залишилися "сині галочки". Серед них - письменник Стівен Кінг, баскетболіст Леброн Джеймс і актор Вільям Шетнер, повідомляє Reuters.

Кінг, який раніше назвав Маска жахливою кандидатурою для Twitter, написав: "У моєму акаунті написано, що я підписався на Twitter Blue. Я цього не робив. У моєму акаунті сказано, що я дав номер телефону. Я цього не робив". Маск відповів йому: "Ласкаво просимо, намасте" з емодзі зі складеними долонями.

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Видання The Verge повідомило, що не заплатив за верифікацію й Джеймс, який і раніше казав, що не буде цього робити. Маск на це заявив: "Я плачу за кількох особисто".

А пізніше додав: "Тільки Шетнер, Леброн і Кінг", маючи на увазі актора "Зоряного шляху" Вільяма Шетнера, який минулого місяця поскаржився на те, що його змушують платити за збереження "синьої галочки".

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Тим часом у п'ятницю, 21 квітня, Twitter видалив нещодавно видані позначки "державне" та "фінансується державою" з акаунтів низки ЗМІ. Серед них - американське національне громадське радіо NPR, канадська телерадіомовна корпорація (CBC), китайське інформаційне агентство "Сіньхуа" та російський канал RT.

Днями NPR і CBC припинили писати в соцмережі, аргументуючи це тим, що їхній тег неточно відображає структуру управління.

Позначка "афілійоване з державою" зникла також із облікового запису британського суспільного мовника BBC, яку йому присвоїли на початку квітня. Минулого тижня Маск заявив, що Твіттер хоче бути "правдивою і точною" компанією, тож розглядає можливість зміни назви, наприклад, на "спонсоруюється громадськістю".

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